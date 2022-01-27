銀河系詭現神秘訊號！每18分鐘能量爆衝1次　疑是超靠近地球新天體

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記者葉睿涵／綜合報導

澳洲科學家最近在銀河系發現了一個詭異的神秘物體。據觀察，這個前所未見的物體每18分鐘就會釋放出長達1分鐘的巨量無線電訊號，讓科學家們震驚不已。科學家們猜測，這個神秘天體可能是一個新的中子星或白矮星，距離地球約4000光年，而且它也擁有極大的磁場。

綜合BBC等外媒報導，澳洲科廷大學的學生奧多爾蒂（Tyrone O'Doherty）最近在西澳的默奇森廣域陣列（MWA）望遠鏡觀察天體時，意外發現了一個訊號源每18分鐘就會發出一次巨大的脈衝，而每個脈衝的時長可以長達整整1分鐘。

▲澳洲科學家發現一個會發出巨量詭異無線電訊號的神秘物體。（圖／翻攝自ICRAR官網）

奧多爾蒂向學校的國際射電天文學研究中心（ICRAR）回報他的發現後，與天體物理學家赫麗沃克（Natasha Hurley-Walker）一同進行了研究。赫麗沃克表示，在他們的觀察中，這個訊號會在數小時內不斷出現和消失，「這十分令人詫異，因為天空中沒有任何已知的天體能做到這一點，而且它離我們很近，就在銀河系裡」。

▲這個神秘物體坐落在圖中銀河系打星號的位置。（圖／翻攝自ICRAR官網）

ICRAR在回顧了多年的數據後，團隊基本上能確定，訊號源來自一個新的天體，它可能是一個中子星，也有可能是白矮星，距離地球大約4000光年，是天空中最閃亮的物體之一，而且它的磁場也很強大。

赫麗沃克表示，天文學家需要進行更多的研究，才能確定這是一個罕見的一次性事件，還是個人們過去從未探測到的新天體，「無論如何，我期待能對這個物體有更多了解，並擴展我們的搜索範圍，找到更多未知的天體」。

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