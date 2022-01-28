陳建仁獲澳媒封「台灣COVID大師」　估年中疫情恐懼將下降

▲澳洲人報28日刊出專訪前副總統陳建仁的報導，指出他在台灣抗疫過程中扮演重要角色。（資料照／記者李毓康攝）

文／中央社記者丘德真雪梨28日專電

前副總統、中研院院士陳建仁接受澳洲人報訪問時指出，高疫苗接種率國家對疫情的恐懼可能在今年6月至7月間下降。澳洲人報今天在報導中表示，陳建仁的分析是「權威說法」。

入口網站「澳洲新聞網」（News.com.au）等媒體大享梅鐸旗下多家媒體隨後也發表相關報導。

澳洲人報（The Australian）網站今天發表專訪陳建仁的報導。標題指出陳建仁是「台灣的COVID大師」（Taiwanese Covid guru），而且在報導第一段表示，「在對付致命冠狀病毒的戰爭中，沒有人比台灣前副總統陳建仁擁有更成功的戰績」。

陳建仁受訪表示，包括澳洲、台灣、歐洲和北美洲國家等疫苗接種率高的國家，人們對疫情的恐懼將會在今年6月至7月開始降低。對此，澳洲人報指出，這是「權威說法」。

陳建仁說，現在的COVID已經和過去的COVID有所不同；而且人們已經採取眾多良好的防範措施。他相信待農曆年過後，在疫苗接種率高的國家，情況將會開始緩和。

報導指出，陳建仁於2003年擔任衛生署署長期間，被譽為台灣的「抗SARS英雄」。在2020年，正值陳建仁擔任副總統任期的最後幾個月時，他被認為是台灣「打擊冠狀病毒的武器」。面對來自武漢的疫情，台灣在陳建仁主導下的應變表現是全世界最出色的。

報導指出，澳洲防疫成績曾經一度接近台灣的水準；但後來的表現大不如前，例如26日澳洲本土確診超過5萬例，台灣只有46例。

雖然澳洲近期確診人數居高不下，陳建仁仍對澳洲疫情防控有信心。報導指出，澳洲近期確診病例－包括陳建仁的好友、澳洲前總理滕博爾（Malcolm Turnbull），多數是感染Omicron變異株。陳建仁在2020年2月就曾預測，COVID-19將會變得像感冒，傳染力高但致命率低。

陳建仁說，已施打兩劑疫苗的患者，大多數是無症狀或輕微症狀，例如喉嚨痛、打噴嚏和咳嗽等。打了兩劑或三劑疫苗的人就可以與病毒共存。

報導指出，台灣自2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）獲得教訓，當2019年年底中國武漢開始出現疫情時，台灣政府和民眾的應變都做得比全世界好，例如，在陳建仁的指示下，台灣比其他國家更早地管控來自中國湖北旅客，並且隔離有症狀的患者。

台灣民眾早就明白載口罩的重要性；台灣生產口罩不單自給自足，還捐贈澳洲和其他國家。

報導指出，按照英國牛津大學網路期刊「數據看世界」（Our World In Data）的標準，台灣在過去兩年來於各方面的表現都較世界上任何其他國家好。而且難得的是，台灣於2020年仍然保持經濟成長率；2021年更因為全球對晶片需求強勁，台灣經濟成長率高達6%。

台灣有生產孩童專用口罩，學生可以載著合適的口罩上學，因此台灣的教育機構幾乎未受到疫情干擾；而且台灣政府不需要採取封城措施。世界各地的政府官員都開始向台灣取經。

在澳洲人報網站發表陳建仁的專訪報導後，梅鐸（Rupert Murdoch）旗下多家媒體，例如澳洲新聞網站news.com.au，雪梨「每日電訊報」（Daily Telegraph）、墨爾本「前鋒太陽報」（Herald Sun）、阿得雷德「廣訊報」（The Advertiser）等亦在網上發表相關報導。

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