花蓮人注意！春節施放煙火有時限　嗨過頭小心取締遭罰款

▲花蓮春節期間排定夜間聯合稽查勤務，至煙火施放熱點實施檢查，並向臨時攤販及民眾宣導，違規取締。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

過年期間民眾常燃放爆竹煙火增加年節氣息，但也引發諸多爭議，花蓮縣消防局長林文瑞表示，為避免間因施放爆竹所衍生公安及環境問題，提醒鄉親在春節期間可燃放爆竹的時段依法係有所限制。

花蓮縣消防局表示，年節施放爆竹經常發生以下問題，帶來不良後果：

1、 噪音及垃圾汙染：爆竹一聲除舊歲，但若未注意施放時間，將嚴重影響社區安寧，尤其過年期間仍有許多鄉親白天要工作，晚間需要足夠睡眠以補充體力。且燃放後剩餘之垃圾亦造成環境汙染。

2、 引起火災：升空亂竄的爆竹火焰引燃陽台上雜物、塑膠雨遮等，更有停放騎樓下或路邊的汽機車因煙火施放造成起火燃燒之案件。

3、 影響交通安全：另外在春節期間集中燃放爆竹的時段裡（敬神祭祖），住宅區或馬路上爆竹轟鳴，常常威脅著過往車輛的交通安全及對人身造成傷害。

依據「花蓮縣爆竹煙火施放管制自治條例」，春節期間除農曆除夕至1月5日、天公節（農曆1月9日）及元宵節可全天施放爆竹煙火之外，其餘時間每日晚間10時至翌日上午7時全面禁止施放，如查獲違規者將處罰新台幣3萬元至15萬元罰鍰，請民眾施放前要多加留意，以免受罰。

消防局、警察局、環保局及觀光處將於春節期間排定夜間聯合稽查勤務，至花蓮縣煙火施放熱點，如太平洋公園、北濱公園及七星潭等地實施檢查，並向臨時攤販及施放煙火民眾進行業管法規宣導，違規部分並執行取締。

花蓮縣消防局呼籲，為維護社會公共安全，民俗慶典或廟會活動，建議以爆竹煙火電子音效或電子禮炮取代實際燃放爆竹煙火，並應選購有附加認可標示的爆竹煙火，遵照產品使用說明及注意事項施放，期許新的一年開始，家家戶戶度春節，平平安安過好年。

