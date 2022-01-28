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雲林警解析詐欺集團套路　重要節日安全維護工作起跑

▲斗南分局協助迷途老婦返家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方111年度加強重要節日安全維護以治安平穩、交通順暢、民眾安心為主軸，斗南分局協助迷途老婦返家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

警方111年度加強重要節日安全維護以治安平穩、交通順暢、民眾安心為主軸。雲林縣警局統計分析，自去年起，因疫情影響，民眾增加網購頻次及使用網路時間，詐欺集團以人性弱點趁機透過網路詐騙民眾。警方呼籲，於各種來電亦應保持謹慎求證之態度，如有疑問，可撥打165反詐騙專線或就近至警察機關諮詢。

雲林縣警局說明，詐欺集團藉網路影音網站、社群軟體散布詐騙廣告或訊息，增加民眾觸及率，標榜「兼職打工、投資理財」為題材吸引注意，誘騙民眾加入犯嫌通訊軟體，進而引導至假投資、假博弈網站投入資金，於申請出金時，遭要求投入更多資金或即遭封鎖，始察覺受騙。

▲斗南分局協助迷途老婦返家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲詐欺集團藉網路影音網站、社群軟體散布詐騙廣告或訊息，增加民眾觸及率，標榜「兼職打工、投資理財」為題材吸引注意。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

另有詐欺集團以非法方式取得電商客戶資料，以「銀行或公司人員操作錯誤、分期(重複)扣款」為由，要求被害人依電話指示操作ATM或網路轉帳，以解除錯誤設定，以致將存款轉出而受害。

雲林縣警局藉此提醒民眾，對於網路各項訊息應保持警覺性，並多加查證虛實，尤其部分詐欺集團會假冒使用「網美、網帥」照片，先以交友方式降低被害人警戒心，再邀請共同投資為由，介紹「專業代操團隊、投顧名師」，誘騙被害人聽從指示投入資金，以致騙取民眾財物。

雲林縣警察局長李謀旺表示，為保障民眾財產安全，將持續戮力於偵防詐欺犯罪，針對詐欺集團刨根溯源，並加強宣導各項防詐資訊，提升民眾防範意識。另於加強重要節日安全維護工作期間，已指示所屬警察同仁針對協尋失蹤人口、舉家外出安全維護及民眾申請護鈔等為民服務工作均應積極辦理，以讓民眾能安心過年。

▲斗南分局協助迷途老婦返家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲詐欺集團猖獗，斗南警分局查獲詐欺車手現行犯。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 


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