春節祭祖習俗大改革！台東推紙錢集中燒　誠心環保又健康

▲台東豐安宮設置紙錢集中處，供信眾堆放再一起焚燒，減少有害污染物。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

為降低空氣污染，維護清新空氣，台東縣環保局春節與在地環保金爐業者及豐安宮合作，發起紙錢集中燒活動，將於農曆春節初一至初三期間在豐安宮設置紙錢集中處，供前往祭祀的民眾放置紙錢集中，也歡迎民眾將家中祭祀後的紙錢拿往廟宇一起焚燒，減少有害污染物。

慎終追遠一直國人傳統的宗教活動，恭敬虔誠的追思懷念，不忘根本，所以每年過節時總是不忘祭拜先人，而春節全家團圓的日子，各家戶也都會透過祭拜祖先以及神明來祈求和報答他們的庇護和保佑，在祭拜過程中少不了焚香與燒金，而每年春節焚燒紙錢與香枝對空氣品質和環境衛生都產生不良影響。台東縣今年春節期間辦理紙錢集中燒的政策，希望縣民可以多多利用，一起舒適、環保、平安過好年。

環保局指出，集中燒1公噸的紙錢約能削減20.35公斤的污染物，包含粒狀污染物（TSP）削減1.77公斤，懸浮微粒（PM10）削減1.56公斤，細懸浮微粒（PM2.5）削減1.38公斤，氮氧化物（NOX）削減0.35公斤，一氧化碳（CO）削減15.30公斤，希望能透過此次集中燒的推動辦理，讓更多縣民了解這項環保作為，以提升未來台東焚化爐啟用後集中燒的意願。

環保局為維護空氣品質，近年來逐步推行各項民俗減量作為，並努力將民眾原先的燃燒習慣導向紙錢集中燒，同時積極推廣「以米代金」、「以功代金」、「以花代香」，少紙錢、少鞭炮、少焚香，以平安米、捐款來替代紙錢的燃燒，希望民眾能用多元、環保的方式來祭拜祖先與神明，留給後代子孫一個健康適合居住的地球。