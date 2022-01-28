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「恐怖氣旋」強襲非洲南部慘釀77死　洪水直接沖斷柏油路

▲▼馬拉威遭熱帶氣旋「安娜」（Ana）侵襲。（圖／路透）

▲馬拉威遭熱帶氣旋「安娜」（Ana）侵襲，柏油路直接被沖毀。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

熱帶氣旋「安娜」（Ana）本周橫掃非洲南部，馬達加斯加、莫三比克及馬拉威災情最慘重，成千上萬房屋倒塌，民眾受困瓦礫堆中，洪水沖斷橋梁及柏油路，淹沒農田和牲畜，累計至少77死。28日上午，3國政府及救災單位著手評估全面災損，努力搶救各項基礎設施，協助災民度過難關。

《衛報》報導，熱帶氣旋「安娜」24日從馬達加斯加登陸，周間先後侵襲莫三比克、馬拉威，最後抵達辛巴威時，威力已經大幅減弱，因此沒有造成太多傷亡。

▲▼馬達加斯加遭熱帶氣旋「安娜」（Ana）侵襲。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼馬達加斯加遭熱帶氣旋「安娜」（Ana）侵襲。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬達加斯加房屋被毀。（圖／達志影像／美聯社）

馬達加斯加27日晚間宣布進入全國災難狀態，約13萬人被迫撤離家園，首都安塔那那利佛（Antananarivo）的學校及體育場館也成為臨時庇護所。災民貝特納（Berthine Razafiarisoa）一家十口幸運存活，他說，「我們只來得及帶走最重要的東西。」

莫三比克北部及中部上萬棟房屋、數十所學校及醫院被毀，電線網絡也遭破壞。聯合國駐地協調員莫塔考拉德（Myrta Kaulard）直言，該國尚未從2019年熱帶氣旋伊代（Idai）及肯尼斯（Kenneth）的摧殘中完全恢復，「原本就已經非常脆弱」，如今又遇上災難性暴風雨，「情況非常令人擔憂」。

▲▼馬拉威遭熱帶氣旋「安娜」（Ana）侵襲。（圖／路透）

▲馬拉威災情慘重，還面臨全國大停電。（圖／路透）

馬拉威政府也宣布進入全國自然災害狀態，本周稍早，由於洪水沖毀發電站，導致國內大部分地區斷電，直至27日僅部分恢復。國家電力公司聲明，「我們現在的首要任務是重建公衛機構、水源分配系統以及學校的電力供應。」

多間國際氣象服務站警告，最新熱帶氣旋巴奇雷（Batsirai）已在印度洋生成，預計周末登陸非洲南部。聯合國也指出，「它可能在未來幾天演變成一場嚴重的熱帶風暴。」

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