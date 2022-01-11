烏干達生淪學工！教育部下令停收外境生　中州科大406字回應

▲中州科技大學。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

中州科技大學烏干達學生向媒體指控淪為學工，不僅沒有以英文授課，也未發給學生獎學金，經過教育部調查後確有重大違失，即日起禁止境外招生、列為專輔學校，並扣減補助款。學校11日也對外回應，此為校方與外籍生認知上有差異，這部分校方會持續溝通。

教育部新聞稿指出，教育部接獲就讀中州科技大學之烏干達學生陳情，學校未依承諾核發獎學金、學生超時工讀及未能提供英語教學等相關事宜，經教育部到學校訪視且與學校師生晤談，初步認定中州科技大學涉及重大違失事項。教育部除勒令學校限期改善外，並將其列為專案輔導學校，即日起不得招收境外學生，並扣減相關補助經費等懲處措施。

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教育部重申，自2019年起即要求學校須制訂外國學生招生須知，須明確告知擬來臺就學學生之權利義務，包括應繳學雜費、是否提供獎助學金及領取條件與在台工作之法規等。另維護學生在台就學權益，學校應善盡外國學生學習及生活輔導責任。

中州科技大學於今天作出3點回應，關於本校部分烏干達外籍生所投訴之事，為校方與外籍生認知上有差異，這部分校方會持續與外籍生溝通。中州科技大學於2020年1月全球新冠肺炎爆發後，為減輕學生負擔，提供本校非洲外籍生於「獎助學金協助」、「住宿協助」、「工讀協助」3面向安心就學方案。

1. 就讀之全數非洲外籍生獲安心就學-學雜費減免為「半額獎助學金」直至畢業為止，並且於當學期 (108年學度第2學期) 即生效實施。每學期成績如達獲取減免全額學雜費之獎助學金資格者，獎助學金之減免金額由學雜費繳費單中直接全額減免。

2. 因應學生經濟狀況，提供非洲外籍生校內宿舍費用可辦理「展延住宿費繳交」申請，使學生能在COVID-19疫情影響期間，減輕學生經濟負擔。

3. 外國學生自行選擇工讀機會，學校端以維護學生安全之考量進行輔導，並與學生敘明工讀期間，須依照勞動部之規範辦理。

本校國際交流中心在每學期開學之際，不斷提醒學生進行課後工讀時應具備之條件，是需在取得勞動部工作證，並遵循勞動部對外籍生工讀之規範。