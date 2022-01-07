陸將派出「非洲之角特使」　促進區域和平發展

▲大陸外交部長王毅。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸外交部長王毅6日表示，中國將任命一名「外交部非洲之角事務特使」，促進非洲之角的和平發展。

根據大陸媒體報導，王毅在肯亞訪問時指出，非洲之角戰略位置獨特，發展潛力巨大，但近年來，熱點問題激化升溫，時而爆發衝突對抗，這種現象完全不符合非洲之角各國人民的利益，再也不能繼續下去了，「為支持非洲之角實現長治久安與和平繁榮，中方願提出『非洲之角和平發展構想』，支持地區國家應對安全、發展、治理三重挑戰。」

王毅提到，首先是是加強域內對話，克服安全挑戰，非洲之角的國家和人民應當擺脫大國地緣爭奪，堅定走團結自強之路，要通過平等協商，把地區的命運掌握在自己手中。建議地區國家召開非洲之角和平會議，就此進行深入探討，形成政治共識，協調共同行動，「中方願任命外交部非洲之角事務特使，為這一進程提供必要支持。」

王毅表示，第二是加快區域振興，克服發展挑戰，做大做強蒙內鐵路和亞吉鐵路兩條主軸，適時向周邊國家拓展延伸，同時加快紅海沿岸和東非沿岸開發，形成「兩軸+兩岸」的發展框架，加速構建產業帶經濟帶，創造更多就業和增長，提高自主發展能力，趕上時代前進步伐。

王毅強調，三是探求有效路徑，克服治理挑戰，支持地區國家探索符合自身國情的發展道路，加強彼此治國理政交流，分享有益經驗，突破治理瓶頸，「用非洲人的方式妥善處理各種民族、宗教、地域糾紛，構建非洲之角團結、穩定、和諧的發展環境。」

王毅還說，作為聯合國安理會常任理事國和非洲的真誠夥伴，中方將深化「一帶一路」倡議與非洲發展戰略對接，紮實推進中非合作論壇「九項工程」，為非洲之角的和平與發展作出不懈努力，發揮建設性作用。