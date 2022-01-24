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喀麥隆夜店放煙火釀災！瓦斯氣爆「全場推擠陷混亂」　至少17死7傷

▲▼喀麥隆夜店失火引發爆炸。（圖／翻攝自推特／@HRLRCofficial）

▲喀麥隆一家夜店在23日凌晨失火引發爆炸。（圖／翻攝自推特／@HRLRCofficial）

記者葉睿涵／綜合報導

非洲國家喀麥隆位於首都雅溫德（Yaoundé）的麗芙絲（Liv's）夜店，在23日凌晨2點30分左右發生火災，並引發2次強烈爆炸，造成至少17人死亡，7人重傷。

綜合外媒報導，喀麥隆政府發布聲明指出，這起火災發生前，有人趁店內供應香檳時燃放煙火，導致屋頂被煙火點燃、引起火災；隨後火勢蔓延到廚房，點燃瓦斯並引發2次強烈爆炸。也有夜店工作人員指出，這起火災實際上是因電路短路所引起的。

▲▼喀麥隆夜店失火引發爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

▲這起意外已奪走至少17條人命，警方也正在現場持續進行搜救和調查。（圖／達志影像／美聯社）

這起爆炸導致店內人員產生恐慌並發生大規模擠壓踩踏事件，造成至少17人死亡，7人重傷。目前當局已派出多個搜救隊在現場持續搜救，因此外媒認為，死亡人數還有可能會持續上升。當地警方表示，這是該國近來造成傷亡最慘重的火災事故之一。

目前有逾百名家屬聚集在醫院的太平間外等候親人的消息，但由於喀麥隆如今正在舉行非洲國家盃足球賽事，數千名來自非洲各地的足球運動員、球迷和賽事人員都紛紛湧入了喀麥隆，因此警方現在正在釐清被捲入夜店惡火的受害者的身分和國籍。

政府發言人薩迪（Rene Emmanuel Sadi）表示，當局已對此案展開調查；而喀麥隆總統比亞（Paul Biya）也發布聲明呼籲民眾冷靜，並保證會確保眾人安全。

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