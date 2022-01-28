春節9天連假　南投縣10家醫院維持正常急診和住院服務

▲衛福部南投醫院等10家南投地區醫院，於春節期間將維持急診、住院服務。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

今年春節連假長達9天，南投縣衛生局特協調10家醫院於期間維持正常急診及住院服務，讓民眾平安健康安心過好年，並提醒目前疫情維持二級警戒，醫院已禁止探病、陪病人數以1人為原則，居檢者或是同住家人在自主健康管理期間，若違反檢疫期間相關規定，依法最高可處100萬元罰鍰。

衛生局指出，縣內醫院初一至初五上午均提供門診服務，包括衛福部南投醫院、埔里基督教醫院、佑民醫院、竹山秀傳醫院、南投基督教醫院、曾漢棋綜合醫院等，其餘醫院採部分開診方式辦理；民眾如有需求，可先依醫院門診時間表或上醫院網站查詢後再就醫。

衛生局長陳南松表示，中央疫情指揮中宣布心維持二級警戒，24日起調整醫院陪探病及醫療照護管管理措施，禁止探病，醫院的陪病人數以1人為原則；預定（非緊急）住院者應於入院前3日內篩檢、緊急需住院者則於入住病房前篩檢，陪病者無論有無完成疫苗基礎劑，應接種劑次達14天以上，每名住院病人之陪病者公費篩檢限1名，未完成疫苗基礎劑應接種劑次達14天以上之陪病者，每週定期自費篩檢。

至於春節檢疫專案期間，衛生局提醒無論居檢者或同住家人，自主健康管理期間應避免出入無法保持社交距離，或容易近距離接觸不特定人士的場所，也禁止從事近距離或群聚型的活動，如聚餐、聚會、公眾集會等；外出時要全程配戴口罩及保持社交距離，若出現相關症狀應主動與當地衛生局聯繫或撥打1922依指示方式就醫，違者最高可處100萬元罰鍰。