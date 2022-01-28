史上最認真「瓦斯公司」檢修員　高檔貨讓她一通電話揭真相

▲男子多次假冒「大台北瓦斯公司」員工進行詐欺取財仍罰不怕。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者蔡怡萍／台北報導

北市一名蔡姓男子在林姓女子住家門口張貼「大台北區瓦斯公司」檢修瓦斯的通知單，表示要到府進行檢修，然後聲稱瓦斯表總開關生鏽需要更換，向林女收取2900元。後蔡男食髓知味，再以更換的不是一般零件為由，想再加收費用。林女覺得有異，向瓦斯公司求證後，才拆穿蔡男假冒瓦斯公司員工進行詐騙。警方受理後蔡男認罪，也與林女達成和解，法官依詐欺取財罪，僅輕判男子拘役8日，得易科罰金。

而調查後發現，蔡姓男子已有多次累犯前科，早在2011年3月就以相同手法，佯裝是大台北瓦斯公司員工，前往某住戶家中，提出更換瓦斯遮斷器開關，得手2900元，在被起訴後法院判有期徒刑7月；在2012到2014年間仍持續對多人以類似手法進行詐欺取財，同樣都打著「大台北區瓦斯股份有限公司」的名義，法院判應執行累計1年8個月。蔡男發監執行完畢出獄後，沒想到還是罰不怕，在2017年重操舊業，詐欺取財2900元，一樣再遭到法院判3月徒刑。

蔡男多次被逮、多次受罰，還是堅持繼續以相同手段犯案，誇張行徑持續到2021年1月間，再度在北市一名林姓女子家門口張貼通知單，隔天進到女子家中幫忙更換瓦斯零件，藉機收取材料費用。事後女子察覺異狀，打電話向大台北瓦斯公司求證後才發現上當受騙。

林女遭受詐騙報警後，檢察官依法再次將蔡男起訴，但這次蔡男不但馬上認罪，並表示願意賠償女子損失，後來成功達成和解。法官審視雙方情形後，將此案依詐欺取財罪輕判拘役8日，可易科罰金。

