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現實版老婆在背後很火！　人夫看辣妹搖臀片被子彈巴頭

@lyjones0 #fyp #foryou #foryoupage #fypツ #marriedlife #militarywife #relationshipstorytime #marriageadvice #marriage #marriagetips #mixedfamily #floridaman #florida #ohno #ohnonononoo ♬ Oh No - Kreepa

記者黃翊婷／綜合報導

抓包老公在偷看辣妹的性感影片該怎麼辦？TikTok用戶「@lyjones0」日前上傳一段15秒的影片，她站在二樓往下看，竟然發現老公趁著四下無人用手機看辣妹搖臀的性感影片，當下她沒有立即出聲，而是在下一次抓包時悄悄拿出玩具槍，朝老公的腦袋精準發射一顆子彈，笑翻許多網友。

老婆抓包老公看辣妹影片。（圖／翻攝自TikTok／@lyjones0）

▲原PO發現老公在看辣妹影片。（圖／翻攝自TikTok／@lyjones0，下同）

影片中，原PO站在二樓用「上帝視角」的角度看著樓下的老公，隨著畫面逐漸放大，原來她的老公正在用手機觀賞辣妹搖臀的影片，而且十分專注，似乎完全沒有發現背後有來自老婆的「死亡凝視」。

在下一段影片中，原PO再度抓包老公正在看性感影片，她當下沒有出聲制止，反而悄悄拿出一把玩具槍，對準老公的光頭就是一槍。而老公被打中之後嚇了一跳，整個人從沙發上彈坐起來，回頭一看才發現是老婆。

老婆抓包老公看辣妹影片。（圖／翻攝自TikTok／@lyjones0）

▲原PO用玩具槍反擊。

影片上傳至TikTok平台後，有部分網友認為，老公看辣妹影片並未犯法，也不代表這樣就一定會出軌，覺得是原PO反應過度。但大多數人都覺得原PO和老公的互動很幽默，紛紛留言開玩笑，「這槍打得好」、「以後妳會發現老公花更多時間待在浴室裡」、「那把玩具槍事後一定會被老公偷偷丟掉」。

@lyjones0 Reply to @kanivatu33 see my previous video! #reply #fyp #foryou #foryourpage #marriagelife #relationshipadvice #relationshipproblems #foryoupage ♬ Oh No - Kreepa

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