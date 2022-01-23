人妻撞見老公偷滑「翹臀妹子抖動」色情片　她PO網公審反被罵爆

記者張寧倢／編譯

國外一名女子在網路社群平台TikTok上發布一則短片，內容是她從二樓向下觀察丈夫，意外發現他正用手機看辣妹扭腰熱舞的色情影片，還拉近鏡頭拍攝到螢幕中的「肉色蜜桃臀」。儘管影片突破240萬次點閱，但女子此舉也招來部分網友謾罵，「該死的，就讓他看吧！」、「請尊重他的私人空間」。

▲老公滑手機看色情影片的畫面被公開po上網，引起網友熱議。（圖／翻攝自TikTok／lyjones0）

根據《每日星報》報導，女子將「老公看色片」的影片上傳網路並表示，「我老公忘記二樓有個陽台。」有網友就認為女子做法並不尊重丈夫的個人隱私，紛紛留言批評，「讓他自己待著吧，妳並不是他的主人」、「該死的，就讓他看吧！」、「請尊重他的私人空間」、「他只是看，並不是和她們發生關係」、「就像我整天看一些誘惑影片，但不代表我會劈腿」。

不過，也有許多網友認為是女子的丈夫違背了彼此的信任，也有人說婚姻出軌的起點就是由此開始。另外，網友們還提出許多建議方案，「可以將這個場面拍下來Airdrop給他，看他有什麼反應」、「可以假裝不經意地呼喚他，如果他急忙關掉，就代表他心知肚明自己在做壞事」。

女子後來發布第二則影片稱，她接納了部分網友的建議，拿出一把玩具槍，從二樓無預警地射向老公的後腦杓，畫面中可見男子迅速起身並轉頭看向妻子。另一段影片她則用人字拖鞋直接朝他身後丟過去，女子表示，「我永遠不會讓他安靜地滑手機。」

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