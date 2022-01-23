她捐腎臟給男友…結果就被劈腿狠甩！　渣男回嗆：妳只是裝大方

▲柯琳捐腎臟給男友，結果卻被劈腿狠甩。（圖／翻攝自TikTok）



記者張方瑀／綜合報導

健康的人要選擇將自己的腎臟捐給需要的人，並不是一件容易且完全無風險的事情，而美國一名女子在6年前決定將腎臟捐給有長年慢性病的男友，結果男友卻在之後劈腿甩了她，甚至還烙下狠話表示，女友選擇捐腎給他的目的，只是要讓別人覺得自己很大方。

根據《紐約郵報》報導，現年30歲的柯琳（Colleen Lee）表示，她在6年前遇見當時的男友，而男友告訴她，自己從17歲開始就深受慢性腎臟病所苦，腎臟功能僅剩5％，每周必須固定時間洗腎。當時陷入熱戀的柯琳，毫不猶豫的去進行檢測，看看兩人的腎臟是否匹配，柯琳說，「因為我不想看他死去。」

幸運的是，兩人的腎臟吻合，也成功做完捐贈移植手術，兩人術後的復原情況也相當良好。通常一般人設想的是，男友會非常感激柯琳，結果他的男友卻選擇在術後7個月劈腿，柯琳表示，當時男友說要去場單身派對，結果回來過後沒多久，他卻坦承自己出軌了。

柯琳說，當時一陣爭吵過後，她選擇原諒並復合，沒想到3個月後，男友就直接在電話中甩了她，甚至還對她說，「妳選擇捐腎臟給我，只是為了讓自己看起來很大方很棒。」柯琳也將這段經歷放在TikTok和網友分享，許多網友留言力挺表示，「我想他不明白捐腎有多偉大」、「他肚子上的疤痕會一輩子提醒他這件事」。

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