肚臍沒洗「挖出陳年黃石垢」噁片瘋傳　醫曝恐怖後果：還會滲汁

記者吳美依／綜合報導

TikTok上瘋傳一段影片，女網友幫老公清理肚臍時，竟挖出一顆硬化泛黃的巨大異物，原來先生多年以來都沒有清洗。英國國民保健署醫師拉詹（Dr Karan Rajan）解釋，肚臍非常容易藏汙納垢，如果沒有定期清潔，長期下來可能累積、硬化成為肚臍石（omphalolith）；若不幸發生細菌感染，還會滲出白色、棕色或黃色的分泌物。

影片中，拉詹解釋，肚臍可能匯集汗水、死皮細胞、油脂、衣物纖維及細菌，如果忽略清潔，後果不堪設想。他還透露，肚臍石可能呈現各種顏色，但通常是黑色或淺棕色。

▲外國網友幫老公清潔肚臍，挖出陳年巨垢。（圖／翻攝TikTok@crinc_3）

許多網友們看完都嚇壞了，紛紛留言，「還有誰跟我一樣，正在檢查自己的肚臍？」、「我原本可能一輩子都不知道竟然有這種事！」、「解鎖人生新恐懼。」

《國家地理頻道》2012年引述一篇研究指出，一般人的肚臍裡，平均可能出現67種細菌；美國健康新聞網站Healthline也寫道，肚臍是相對陰暗潮濕的環境，如果太少清洗，容易滋生細菌，甚至發生酵母菌感染。

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