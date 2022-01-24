老公出差前女友也住同間飯店　人妻行李箱找到「外遇證據」崩潰

▲人妻找到外遇證據，證明自己的直覺沒有錯。（圖／翻攝自TikTok／mealswithbecky）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子發現老公出差時，前女友也剛好住同一間飯店，雖然老公不斷強調2人沒有睡同一間房，許多蛛絲馬跡還是讓她無法放心，結果老公出差回來她整理行李時，果然在行李箱中找到外遇證據。

身為三寶媽的女網友貝姬(Becky)在TikTok拍攝影片表示，老公近來因為工作出差，後來她發現對方前女友也住在同間飯店，結果對方本來預計9日就會返家，突然又要延期到20日。

貝姬秀出與老公的簡訊顯示，她向對方表達不滿，老公向她保證絕對沒有和前女友同房，「說真的你不需要擔心，我問過她了，她說對我已經完全沒有感覺」，不過此舉反而讓她更生氣，立刻回嗆「你沒事問她這個問題幹嘛」。

貝姬表示，後來她丟老公訊息對方都很晚才回，也不願意告訴她所住的飯店名稱，更讓她覺得有鬼，等到對方回來後，她打開行李箱果然發現偷吃證據，對方的襪子上竟然黏著一個女人的美甲片。

影片獲得650萬網友點閱，許多網友都認為這一定是前女友在示威，「她故意的，她知道你會找到美甲片」、「你的直覺沒有錯，這一定很傷心」，還有網友建議貝姬故意把美甲片放在老公會看到的地方，看對方會不會主動坦承。