女兒考醫學院走後門！韓前法務部長曹國妻「確定入獄」　4年刑定讞

▲南韓前法務部長曹國之妻、東洋大學教授鄭慶心。（資料照／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓前法務部長曹國之妻、東洋大學前教授鄭慶心（정경심，前譯鄭敬心）在女兒考取醫學院時涉嫌藉職位之便，以東洋大學校長名義替女兒偽造獎狀、實習證明書，另還涉嫌以私募基金謀取暴利，今（27）日被大法院（最高法院）判處4年有期徒刑，維持二審判決。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，南韓大法院2部（主審為大法官千大燁，천대엽）於27日認定鄭慶心有妨害業務、違反資本市場法與金融實名法、詐欺、違反補助金管理法、湮滅證據與教唆隱匿證據等嫌疑，維持二審判決，宣告有期徒刑4年、罰金5000萬韓元、追繳犯罪所得1061萬韓元定讞，同時駁回鄭慶心提出的保釋申請。

鄭慶心在女兒曹敏（조민，音譯）考取高麗大學醫學院、釜山大學醫學院時，曾涉嫌利用職務之便幫女兒偽造7大項學經歷，包括偽造東洋大學總長獎狀、謊報東洋大學輔助研究員之經歷、謊報首爾大學實習經歷、謊報韓國科學技術研究院（KIST）實習經歷、偽造公州大學實習經歷、偽造檀國大學實習經歷、偽造釜山飯店實習經歷等。

另外，鄭慶心在丈夫曹國擔任青瓦台民政首席時，假借遵守《公職人員倫理法》財產相關義務，卻藉此事前取得「伴聯私人控股公司」（Co-Link Private Equity）所投資WFM公司的未公開情資，以此獲得鉅額收益，並且藉由開設人頭銀行帳戶隱匿財產明細。

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