快訊／Omicron失控韓半島！南韓今暴增1.4萬例　再創2年疫情新紀錄

▲南韓Omicron病毒擴散導致確診者人數暴增，圖為京畿道醫療院安城病院，京畿道安城市為Omicron病毒猖獗4大地區之一。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

隨著上周（1月17至23日）新冠肺炎變種病毒Omicron在南韓檢出率（占比）為50.3％，成為疫情的主流病毒株以後，南韓每日新增確診數便急遽飆增，繼昨（26）日新增超過1.3萬例後，今（27）日再暴增1.4萬例，連續2天締造疫情以來的新紀錄，預估不久之後還會出現單日新增2至3萬例的紀錄。

根據《韓聯社》報導，南韓今（27）日上午9時30分通報新增1萬4158起病例，創下新冠疫情2年來最高紀錄，也是首度單日新增確診破萬人，其中境內感染為1萬4301例、境外移入為217例；重症患者為350人；新增34例死亡。目前南韓共累計77萬7497例確診、6620例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增9133例，占全國新增感染人數比率為63.9%（首爾為3385例、京畿道為4738例、仁川為1010例）；大邱新增764例；釜山新增732例；慶尚南道新增654例；慶尚北道新增480例；忠清南道新增431例；大田新增408例；光州新增337例；全羅北道新增308例；全羅南道新增289例；忠清北道新增287例；江原道新增187例；蔚山新增146例；世宗新增76例；濟州島新增69例。

報導分析，具高度傳染力的Omicron病毒導致南韓新增確診數在3天以內呈現「倍數增長」，24日的通報新增確診數為7152例，對比今日通報新增確診數，幾乎可以說是翻倍成長。

不過目前南韓的重症、死亡患者數並未反映在暴增的新增確診數上，相較於昨日（382人），今日的重症患者數（350人）還減少35人，國務總理金富謙也呼籲，勿對疫情過度恐慌。

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