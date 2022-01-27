北韓今再射2枚彈道飛彈！「今年第6射」墜日本外海　青瓦台急開會

▲北韓25日才試射2枚巡弋飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）今年1月以來軍事動向頻頻！南韓軍方指出，北韓今（27）日上午8時在咸鏡南道咸興市一帶朝東海（日本海）試射2枚短程彈道飛彈，是今年以來第6次的軍事挑釁行為，為此青瓦台隨即於上午9時急召國家安全保障會議（NSC）。

根據《韓聯社》，南韓聯合參謀本部27日上午向當地媒體記者發送文字消息表示，北韓27日上午試射的2枚彈道飛彈射程為190公里、飛行高度為20公里，目前南韓軍方正嚴密監控北韓軍方動向，以因應北韓之後可能再進行試射。

此次試射是北韓今年1月以來的第6度試射，距離上次試射為2天前、25日試射的2枚巡弋飛彈，不過可能是試射結果並未達到北韓軍方的要求，直到隔天北韓官媒並未對外報導、公開試射訊息。

日媒《共同社》引述日本政府關係人士的說法指出，北韓稍早試射的飛彈墜落在日本專屬經濟海域（EEZ）之外。日本首相岸田文雄在接獲相關報告後表示，「此次是北韓（今年）第6度試射，由於其中包含試射彈道飛彈，此舉違反聯合國安理會決議，對此感到相當遺憾。」

據悉，北韓還曾於14日在平安北道義州郡一帶利用鐵路列車試射2枚北韓版「伊斯坎德爾」短程彈道飛彈KN-23，17日又在平壤順安飛行場一帶試射2枚北韓版「ATACMS」KN-24短程彈道飛彈。

►今年第6射！ 南韓軍方：北韓向朝鮮半島東部發射不明飛行物體

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》