日研究證實：瑞德西韋、默沙東口服藥對Omicron有效！

▲默克藥廠（默沙東）研發的新冠肺炎口服藥莫納皮拉韋（molnupiravir）。（圖／路透）



記者王佩翊／綜合報導

日本東京大學醫科學研究所等單位所組成的研究團隊證實，目前用來對抗Delta變異株的抗病毒藥「瑞德西韋」與默沙東口服藥「莫納皮拉韋」，同樣具有防護Omicron的效果，且效果與防護Delta相同。負責這項研究的特任教授河岡義裕與其團隊將這項研究結果發表於美國醫學雜誌「新英格蘭醫學期刊」。

根據《日本放送協會》報導，由東京大學等單位所組成的研究小組針對「新冠治療藥對於新變異株Omicron的治療效果」進行研究分析。他們先讓培養出的細胞感染Omicron，隨後再投入各種治療藥，以測試反應。

結果顯示，目前在日本也批准使用的抗病毒藥「瑞德西韋」與默沙東口服藥「莫納皮拉韋」對於抑制病毒增殖的效果與Delta相同。

此外，抗體治療藥物Sotrovimab對於Omicron所造成的反應與既有病毒株相比降至十四分之一，但對於防護仍有一定效果。而不被厚生勞動省推薦使用的抗體雞尾酒療法Ronapreve，對於Omicron的治療效果幾乎無法確認。

負責這項研究的東京大學醫科學研究所特任教授河岡義裕表示，目前Omicron變異株出現許多亞變種，能夠研究出可活用於臨床醫學的治療藥物之有效性是非常重要的事，希望這項研究能夠提供第一線醫療人員參考。」另一方面，這項研究結果已經刊登於美國醫學雜誌「新英格蘭醫學期刊」上。

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