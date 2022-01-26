俄國增兵烏克蘭邊境「美國將開戰？」　內行揭1關鍵搖頭：被出賣了

記者曾筠淇／綜合報導

烏克蘭與俄羅斯兩國之間的局勢越漸緊張，根據《福斯新聞》指出，美國總統拜登目前正考慮出兵對抗俄羅斯。烏克蘭戰爭究竟是否會一觸即發，美俄真的會開戰嗎？台大政治系教授楊永明對此表示，雖然以目前情勢來看，隨時可能擦槍走火，不過美國和北大西洋公約組織的成員應該不太可能為了烏克蘭，對擁有核武的俄羅斯宣戰。

楊永明在Podcast節目《Wow世界熱鬧什麼？》中發表看法，帝俄瓦解之後，美國、北約國家紛紛擴張，北大西洋組織的主要國家都有在歐美國家駐軍，其中包含愛沙尼、立陶宛、波羅的海等國均為成員。

俄羅斯總統普丁上任之後，俄羅斯與西方國家的關係日漸緩和，不過2014年，烏克蘭時任總統亞努科維奇（Viktor Yanukovich）拒絕簽署與歐盟的協議後，爆發了橘色革命，國會中親俄的議員離開，他也被國會表決罷免，3個月後則重新選總統。

事實上，以俄羅斯的角度來看，烏克蘭一直是他們的勢力範圍，因此不論是經濟或軍事，烏克蘭至少是俄羅斯和西方北約之間的緩衝區；但是烏克蘭2014年想轉向加入北約，就像北約軍隊到家門前的感覺，因此對地緣關係向來很沒安全感的俄羅斯來說，解決辦法就是找他國結盟，或確保國境周圍受自己控制，這也是俄羅斯與歐洲國家長久爆發衝突的原因。

2014年以後，美國有許多軍事演習都在烏克蘭、波羅的海以及黑海，從北約國家的角度來看，俄羅斯一直是要侵略的國家，因此冷戰過後，北約持續向東擴張，以確保俄羅斯不會侵略波蘭、捷克、波羅的海三小國，而現在身為歐洲第二大領土國家的烏克蘭也同樣期盼著。

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）巡視烏俄邊境部隊。（圖／路透）

因此，美國協助烏克蘭軍事，在他們境內、黑海進行演習，且層次越來越高，為的就是把安全線越漸逼近俄羅斯，以確保領土完整。到了同年3月，爆發了克里米亞危機，當地得知亞努科維奇的整串事件後，認為俄羅斯被排擠，進而舉行公投，普丁也就立刻派軍占領當時被國際承認為烏克蘭領土的克里米亞，此事導致烏東地區的兩州也想獨立，死了1萬4000多人。

對此，西方和烏克蘭指控是俄羅斯在背後提供協助；俄羅斯則認為烏克蘭種族歧視，他們是在幫境內的同種族人，烏克蘭明明簽了《明斯克協議》允諾該兩州能維持高度自治，但卻不讓獨立。

至於美國則認為，俄羅斯占領克里米亞破壞了領土完整和主權獨立，因此自2014年開始制裁其經濟與能源。只是，北約國家非常依賴來自俄羅斯的原油、天然氣，因此烏克蘭境內局勢持續動盪，美國、北約提供軍事給烏克蘭，卻不讓烏克蘭加入北約。

回到當前局勢，普丁要求烏克蘭不准加入北約、北約不能在前蘇聯國家繼續增加武器、北約不能在境內及黑海等地區進行軍事演習、雙方舉行軍事對話。雖然烏克蘭希望西方國家能保障自身安全，但西方國家對於烏克蘭不加入北約是有共識的，因為他們也認為烏克蘭當作緩衝區具備意義，且萬一俄羅斯大軍衝進烏克蘭又該如何是好，所以莫斯科想和美國說好互不威脅。

▲俄羅斯士兵在加里寧格勒州（Kaliningrad region）進行演練。（圖／路透）

綜合上述，楊永明認為美方不會出兵，美國連冷戰時期都未與俄羅斯發生戰爭了，現在又怎麼可能為了烏克蘭攻打一個擁有核武的國家？值得一提的是，《布達佩斯安全保障備忘錄》於1994年簽署後，就是要讓俄羅斯把彈頭毀掉，同時保證烏克蘭的領土完整不受侵犯，因此，烏克蘭現在的處境像是被出賣。

楊永明觀察後發現，美俄直接開戰，或者是揮軍進入烏克蘭的可能性都不高，不過俄羅斯應該會繼續協助烏東進行與烏克蘭當局內戰，「因為對俄羅斯來說，就很像美國把軍隊放在他家門口。」目前烏克蘭的情形，類似重演冷戰時期，但因為經歷內部種族戰爭、政變、克里米亞危機，因此情勢都變得更加複雜。

楊永明也表示，烏克蘭3至10年內都不會加入北約，因為加入北約就是踩到俄羅斯紅線，也等同於宣戰，所以在不加入北約的情況下，維持烏克蘭的安全就需要美俄雙方的平衡。

至於美俄有沒有可能簽一個互不威脅的協議？楊永明認為可能性不高，因為這種協議的有效性不高，先前的歷史隨時可能因自身利益改變，所以目前僅能透過溝通來降低衝突，只不過以現況來看，雙方過去的衝突已經無法化解。

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