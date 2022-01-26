　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄國增兵烏克蘭邊境「美國將開戰？」　內行揭1關鍵搖頭：被出賣了

記者曾筠淇／綜合報導

烏克蘭與俄羅斯兩國之間的局勢越漸緊張，根據《福斯新聞》指出，美國總統拜登目前正考慮出兵對抗俄羅斯。烏克蘭戰爭究竟是否會一觸即發，美俄真的會開戰嗎？台大政治系教授楊永明對此表示，雖然以目前情勢來看，隨時可能擦槍走火，不過美國和北大西洋公約組織的成員應該不太可能為了烏克蘭，對擁有核武的俄羅斯宣戰。

楊永明在Podcast節目《Wow世界熱鬧什麼？》中發表看法，帝俄瓦解之後，美國、北約國家紛紛擴張，北大西洋組織的主要國家都有在歐美國家駐軍，其中包含愛沙尼、立陶宛、波羅的海等國均為成員。

俄羅斯總統普丁上任之後，俄羅斯與西方國家的關係日漸緩和，不過2014年，烏克蘭時任總統亞努科維奇（Viktor Yanukovich）拒絕簽署與歐盟的協議後，爆發了橘色革命，國會中親俄的議員離開，他也被國會表決罷免，3個月後則重新選總統。

事實上，以俄羅斯的角度來看，烏克蘭一直是他們的勢力範圍，因此不論是經濟或軍事，烏克蘭至少是俄羅斯和西方北約之間的緩衝區；但是烏克蘭2014年想轉向加入北約，就像北約軍隊到家門前的感覺，因此對地緣關係向來很沒安全感的俄羅斯來說，解決辦法就是找他國結盟，或確保國境周圍受自己控制，這也是俄羅斯與歐洲國家長久爆發衝突的原因。

2014年以後，美國有許多軍事演習都在烏克蘭、波羅的海以及黑海，從北約國家的角度來看，俄羅斯一直是要侵略的國家，因此冷戰過後，北約持續向東擴張，以確保俄羅斯不會侵略波蘭、捷克、波羅的海三小國，而現在身為歐洲第二大領土國家的烏克蘭也同樣期盼著。

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）巡視烏俄邊境部隊。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）巡視烏俄邊境部隊。（圖／路透）

因此，美國協助烏克蘭軍事，在他們境內、黑海進行演習，且層次越來越高，為的就是把安全線越漸逼近俄羅斯，以確保領土完整。到了同年3月，爆發了克里米亞危機，當地得知亞努科維奇的整串事件後，認為俄羅斯被排擠，進而舉行公投，普丁也就立刻派軍占領當時被國際承認為烏克蘭領土的克里米亞，此事導致烏東地區的兩州也想獨立，死了1萬4000多人。

對此，西方和烏克蘭指控是俄羅斯在背後提供協助；俄羅斯則認為烏克蘭種族歧視，他們是在幫境內的同種族人，烏克蘭明明簽了《明斯克協議》允諾該兩州能維持高度自治，但卻不讓獨立。

至於美國則認為，俄羅斯占領克里米亞破壞了領土完整和主權獨立，因此自2014年開始制裁其經濟與能源。只是，北約國家非常依賴來自俄羅斯的原油、天然氣，因此烏克蘭境內局勢持續動盪，美國、北約提供軍事給烏克蘭，卻不讓烏克蘭加入北約。

回到當前局勢，普丁要求烏克蘭不准加入北約、北約不能在前蘇聯國家繼續增加武器、北約不能在境內及黑海等地區進行軍事演習、雙方舉行軍事對話。雖然烏克蘭希望西方國家能保障自身安全，但西方國家對於烏克蘭不加入北約是有共識的，因為他們也認為烏克蘭當作緩衝區具備意義，且萬一俄羅斯大軍衝進烏克蘭又該如何是好，所以莫斯科想和美國說好互不威脅。

▲▼俄羅斯士兵在加里寧格勒州（Kaliningrad region）進行演練。（圖／路透）

▲俄羅斯士兵在加里寧格勒州（Kaliningrad region）進行演練。（圖／路透）

綜合上述，楊永明認為美方不會出兵，美國連冷戰時期都未與俄羅斯發生戰爭了，現在又怎麼可能為了烏克蘭攻打一個擁有核武的國家？值得一提的是，《布達佩斯安全保障備忘錄》於1994年簽署後，就是要讓俄羅斯把彈頭毀掉，同時保證烏克蘭的領土完整不受侵犯，因此，烏克蘭現在的處境像是被出賣。

楊永明觀察後發現，美俄直接開戰，或者是揮軍進入烏克蘭的可能性都不高，不過俄羅斯應該會繼續協助烏東進行與烏克蘭當局內戰，「因為對俄羅斯來說，就很像美國把軍隊放在他家門口。」目前烏克蘭的情形，類似重演冷戰時期，但因為經歷內部種族戰爭、政變、克里米亞危機，因此情勢都變得更加複雜。

楊永明也表示，烏克蘭3至10年內都不會加入北約，因為加入北約就是踩到俄羅斯紅線，也等同於宣戰，所以在不加入北約的情況下，維持烏克蘭的安全就需要美俄雙方的平衡。

至於美俄有沒有可能簽一個互不威脅的協議？楊永明認為可能性不高，因為這種協議的有效性不高，先前的歷史隨時可能因自身利益改變，所以目前僅能透過溝通來降低衝突，只不過以現況來看，雙方過去的衝突已經無法化解。

《Wow世界熱鬧什麼？》：每周20分鐘，國際情勢一點通★

Apple SpotifySoundOn KKBOXGoogle Firstory

►「神級乳霜」Top 3出爐！一抹就有逆齡美肌

ET快訊
快訊／才開業一天！　台南宣布新化年貨大街停辦　
快訊／高雄大量確診足跡出爐　特力屋、寶雅、市場
快訊／台南最新足跡公布　年貨大街、市場、餐廳
快訊／桃園最新8處足跡　好市多、麵館
本土暴噴46例「仍不升三級」？　網搖頭：2行業會倒一片
LIVE／高雄港群聚今+12「擴及台南」　陳其邁說明
快訊／亞東母子雙染疫　母22天未出病房「感染源不明」
宜蘭、雙北染不同Omicron！本土已「10條獨立傳播鏈」
快訊／Ct值僅15！新北男唱卡拉OK被傳染　家人緊急隔離
「時尚達人」頻跑趴確診　陳時中：有參加的藝人快採檢
圓山房仲、礁溪飯店「染不同Omicron」！　與桃機、高雄港
快訊／新北＋3本土！　分布2行政區
本土爆46例仍不禁內用！　陳時中揭原因
快訊／新北最新確診足跡曝　全聯、乾麵店、醫療用品店
快訊／21期開3小時「29萬人預約」　莫德納最熱門
「實聯制」揪出幼兒園老師染疫　親戚是主播
快訊／桃園暴增29例本土！　同餐廳用餐染疫
桃園再增1女染疫「感染源不明」！　就醫採檢確診
染疫擴大！K歌吃飯增4確診　陳時中：足跡稍微多一點

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓總統候選人尹錫悅發表外交國防政見！推動南韓加入「QUAD」

俄國增兵烏克蘭邊境「美國將開戰？」　內行揭1關鍵搖頭：被出賣了

Omicron擴散全年齡層！英國兒童感染率上升　恐再掀成人確診潮

她懷胎9月孕肚「竟是向前凸」尺寸超巨像冬瓜　網跪：只能Respect

Omicron後還有新魔王株？WHO：下個變種病毒「傳染力更強」

他苦等換心　器官捐贈名單「第1順位」被拔掉！全因沒打疫苗

劍指中國嚇阻北韓！美國3+2航母集結亞太　殲-16D首繞台反制？

頭卡在圍欄中間15cm縫隙！　媽媽返家發現4歲兒吊死在自家樓梯上

「Omicron的妹妹」傳染力2倍！　專家：日本恐引發第7波疫情

正妹和朋友開心拍抖音影片 發現男友在她身後「偷吃閨蜜」崩潰

江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

駕駛歡唱突被後面頂車屁股　放情飆高音變慘叫：啊嗚！

宋智雅「黑衣憔悴」哽咽道歉！　「請別攻擊家人」百萬頻道全清空

納豆「真實病因曝光」！還原緊急手術過程　親吐動刀前最後一句話…女友依依一路陪伴

台東2歲童疑奔馬路遭撞身亡！　「司機下跪」母哭打：怎會這樣

潘綱大遭控「無套逼妻墮胎」　前妻被羞辱到淚崩：我命賤！

以為被棄養！土豆憂鬱撞門　視訊見到阿母秒露開心臉❤

南韓總統候選人尹錫悅發表外交國防政見！推動南韓加入「QUAD」

俄國增兵烏克蘭邊境「美國將開戰？」　內行揭1關鍵搖頭：被出賣了

Omicron擴散全年齡層！英國兒童感染率上升　恐再掀成人確診潮

她懷胎9月孕肚「竟是向前凸」尺寸超巨像冬瓜　網跪：只能Respect

Omicron後還有新魔王株？WHO：下個變種病毒「傳染力更強」

他苦等換心　器官捐贈名單「第1順位」被拔掉！全因沒打疫苗

劍指中國嚇阻北韓！美國3+2航母集結亞太　殲-16D首繞台反制？

頭卡在圍欄中間15cm縫隙！　媽媽返家發現4歲兒吊死在自家樓梯上

「Omicron的妹妹」傳染力2倍！　專家：日本恐引發第7波疫情

正妹和朋友開心拍抖音影片 發現男友在她身後「偷吃閨蜜」崩潰

快訊／桃園4傳播鏈跟「用餐有關」！鄭文燦宣布最新餐廳規範

男當街遭友人行刑式轟頭連開2槍　警掌握兇嫌身分全力追緝

黑貓想喝水「狂舔空氣」！眼神死萌樣笑翻網：喝了個寂寞

綠營人士不滿「經國牌」卻懶得講　沈富雄：可以得罪蔡英文嗎？

曾是她的經紀人「貼出親暱合照」　女星刪照IG切割宋智雅

防疫物資盤點！莫德納、BNT今年購買逾千萬劑　快篩800萬劑備戰

快訊／才開業一天！有確診者足跡　台南市府宣布新化年貨大街停辦　

【廣編】經典麵包之王94它！　百吃不膩搭什麼都對味

勞資連續2天面對面協商　換大聯盟資方讓步

快訊／台南+1最新足跡曝！高雄港群聚延伸　新化年貨大街再上榜

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

國際熱門新聞

即／轉彎！立官員提議改名「台灣人民代表處」

她蹲舉167kg瞬間斷臂影片曝　骨頭險刺穿

WHO：下個變異株傳染力比Omicron還強

窄巷遇流浪狗　7歲女童被毀容碎屍

烏克蘭台灣危機夾殺　拜登生死交戰

2021全球廉潔指數台灣贏過美國　中國全球第66

輝瑞BNT研發「專攻Omicron」疫苗　展開臨床試驗

她懷胎9月孕肚「竟是向前凸」大到像冬瓜

正妹拍抖音影片　發現男友偷吃閨蜜

俄出動「6000兵力、60戰機」克里米亞半島軍演

女模床戰「屁股爆開」男友崩潰找別人

艾爾頓強確診！　打完3劑突破性感染

投資人等待Fed會議結果　美股震盪收低、台積電ADR跌近3%

研究：輝瑞加強劑抗Omicron效力可撐4個月

更多熱門

相關新聞

香港上海銀股權異動！富國銀傳退出　台灣上海銀評估接手

香港上海銀股權異動！富國銀傳退出　台灣上海銀評估接手

香港的上海商銀股東富國銀行（Wells Fargo）傳出擬出售持股，而同樣也握有股權的台灣上市的上海商業儲蓄銀行（5876）表示，正評估是否要接手。

美國3+2航母集結亞太 　殲-16D首繞台反制？

美國3+2航母集結亞太 　殲-16D首繞台反制？

親共仇美是可議的無知心態

親共仇美是可議的無知心態

白宮憂俄國切斷能源供應　亞洲將是替代方案

白宮憂俄國切斷能源供應　亞洲將是替代方案

窄巷遇流浪狗　7歲女童被毀容碎屍

窄巷遇流浪狗　7歲女童被毀容碎屍

關鍵字：

烏克蘭俄羅斯美國北約楊永明Ｗow世界熱鬧什麼

讀者迴響

熱門新聞

得升3級？　醫曝「世界第一好消息」：下波作戰關鍵

女打第三劑後突倒下　昏迷指數剩3

小小彬17歲暴風成長「圓臉消風」

三寶女逆向闖環東大道撞重機　騎士噴飛橋下慘死

2歲童疑奔馬路遭撞亡！母見「司機下跪」暴哭垂打

快訊／警報大響！東部海域22：35發生有感地震　台北狂搖

捐2千萬保不住癌妻　化工老董撂黑道斷「苗栗名僧」肋骨

快訊／全聯開出1張千萬發票

女逆向上環東　重機男遭撞飛墜地亡

鴻海子公司宣布「尾牙獎項全部重抽」不算數

正妹主播「胸前扣子快崩」！更多辣照曝光

不能一起過年了！同場確診者學測　上百高中生連夜送集中檢疫所

「Omicron的妹妹」入侵高雄　醫：注意第8條傳播鏈

小蠻5放任育兒觀被推爆！

青青高調炫富→狼狽道歉！人設崩塌始末一次看

更多

最夯影音

更多
江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理
小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

駕駛歡唱突被後面頂車屁股　放情飆高音變慘叫：啊嗚！

駕駛歡唱突被後面頂車屁股　放情飆高音變慘叫：啊嗚！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面