搭車刷卡沒聽到嗶嗶聲　嘉義婦伸頭查看遭車門夾住18秒

記者黃翊婷／綜合報導

婦人阿滿（化名）2023年12月間搭乘客運時，伸頭查看刷卡機是否成功刷卡，沒想到竟遭車門夾住18秒，導致受傷，事後與司機、客運業者鬧上法庭。嘉義地院地院法官日前審理之後，認定雙方各有一半過失責任，最終裁定司機與業者應賠償阿滿4萬4515元，全案確定。

▲阿滿伸頭查看刷卡是否成功，卻遭車門夾頭18秒。（示意圖／達志影像，與本案無關。）

判決書中記載，阿滿2023年12月間搭乘某客運，當時她坐在車門旁邊的座位，由於第一次刷卡沒有聽到刷卡機的提示聲，她便從座位上伸頭查看並再刷一次，沒想到司機聽到刷卡機的嗶嗶聲竟立刻開門，導致她的頭頸部、肩膀及左手被車門夾傷。

阿滿表示，因為第一次刷卡沒有聽見刷卡機的嗶嗶聲，她才會伸頭並對準框框再刷一次，結果聽到嗶嗶聲僅1秒鐘，司機就把車門打開，導致她被夾住動彈不得，車上其他乘客嚇得大喊關門，司機卻沒有理會，整個過程大約18秒鐘。

阿滿事後向司機及客運公司提告求償，一審獲判賠償6萬2700元。全案上訴至二審，嘉義地院法官表示，經勘驗相關證據影像之後發現，司機是在車輛停止後才開啟車門，並非尚未停妥之前就打開，車上的車門迴轉處地板繪有黃色警示區，並以紅字標註「禁止站立」，只是車門與座位之間沒有阻隔設施，以防止乘客的身體進入車門迴轉的範圍。

法官指出，司機因未能注意到阿滿的身體暴露在警示區，開啟車門後導致乘客受傷；而阿滿應當能預料到車輛停止後可能會開啟車門，卻忽視警示區標語，將自己的身體暴露其中，顯然也有過失，同為肇事原因。

最終，法官認為此案雙方各有一半過失責任，所以裁定司機和客運公司應賠償阿滿4萬4515元較為適當，全案確定。