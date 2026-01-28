2025年加密貨幣洗錢2.5兆　華語犯罪網絡成主要幫凶

▲太子集團董事長陳志。（圖／翻攝自Prince Holding）

記者葉國吏／綜合報導

區塊鏈研究人員今天指出，隨著華語背景的地下組織快速擴張，洗錢者去年透過加密貨幣流動的非法資金至少達820億美元，規模遠高於2020年，顯示數位資產已成為跨境犯罪的重要工具。

華語洗錢勢力崛起 疫情後規模急速放大

根據路透社報導，美國區塊鏈分析公司Chainalysis在最新研究中提到，近年成長速度最快的，是以華語社群為主的洗錢網絡。這類網絡在疫情期間成形，到了2025年，每天處理的加密貨幣價值已接近4000萬美元。

報告說明，雖然區塊鏈本身會留下交易紀錄與錢包地址，但要從中對應到實際使用者身分，實務上仍相當困難，這也讓犯罪資金得以在鏈上頻繁流轉而不易被鎖定。

上千錢包涉案 金流規模恐被低估

Chainalysis進一步指出，2025年與華語洗錢網絡有關的活躍錢包接近1800個，經手的加密貨幣價值約161億美元，但研究團隊認為，這個數字很可能只是保守估計。

▲比特幣示意圖。（圖／路透）

Chainalysis發言人表示，不便公開調查細節，僅建議外界參考公司官網。官網資料顯示，研究方式結合機器學習技術與鑑識專家的人工分析，嘗試把現實世界行為與鏈上數據連結起來。

監管壓力升高 犯罪手法仍持續演化

在監管面上，中國已全面禁止加密貨幣交易，也不承認數位代幣具備貨幣或資產地位。中國最高人民檢察院檢察長應勇指出，2024年全國起訴涉及加密貨幣洗錢的案件，被告人數達3032人。

Chainalysis也提到，這些洗錢集團為了躲避查緝，常依賴提供託管的「擔保平台」來媒合客戶與資金流向。該公司警告，華語擔保平台、轉帳服務與相關金融犯罪，已形成高度適應性的生態系，即使遭遇執法打擊，核心網絡仍會轉移陣地、持續運作。