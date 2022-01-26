內外夾攻2頭燒！烏克蘭示威者衝國會大廈　議員湧地下道緊急疏散

Кадры сегодняшних столкновений протестующих с полицией в Киеве.



Силовики применяют слезоточивый газ и другие спецсредства. pic.twitter.com/qeXOdJj7nM — Газета "ИСКРА" (@IskraMaltsev) January 25, 2022

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭邊境緊張，面臨俄羅斯大軍壓境的威脅，國內也出現混亂局面。大批中小企業代表25日走上首都基輔（Kiev）街頭，抗議最新稅制改革，卻與執法人員發生衝突，他們試圖衝破警方封鎖線，闖入烏克蘭最高議會（Verkhovna Rada），議員們被迫從地下隧道緊急疏散。

RT News報導，抗議活動一開始非常和平，示威者揮舞烏克蘭國旗等旗幟，在基輔市中心遊行，警方也協助封鎖道路，指揮汽車駛往替代道路。但是，他們在烏克蘭最高議會前方集結時，卻與執法人員陷入緊張對峙，儘管屢次試圖衝進大樓，卻被全副武裝的防暴警察推開。

▲烏克蘭中小企業代表走上首都基輔街頭，抗議最新稅制改革，甚至試圖衝入烏克蘭最高議會。（圖／路透）

警方聲明，一共3名示威者及18名警員受傷，至少20名抗議人士被拘留。他們也宣布，已經針對執法人員被攻擊的情況，發起多件刑事調查。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）2020年簽署稅改法案，要求所有商貿企業使用特定收銀機，確實記錄每筆交易、以利徵稅，不符規定者將處以高額罰款，今（2022）年1月起生效。此後，業者及反對派政黨發起多次抗議，要求取消收銀機規定，簡化稅收、會計及通報系統。

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