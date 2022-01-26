被封手搖飲前段班！網激推「1神店」排隊人龍5公尺：煮濃必喝

▲台灣人愛喝手搖飲。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣人雖然愛喝飲料，但手搖飲店一家接著一家開，競爭也是相當激烈。近期就有網友注意到，「約翰紅茶公司」到台中展店後，生意好得不得了，這家店到底有多好喝？貼文引發熱議，其中還有網友直呼，「好喝啊，以前只有內湖店，電話永遠打不進去」、「真的好喝」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「約翰紅茶公司怎麼那麼多人在排隊」為題發文，提到好友日前在IG發布限時動態，分享自己的下午茶是約翰紅茶公司的飲料，這就讓他想起先前台中開了分店後，時常都是大排長龍，這家飲料店到底多好喝？

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日前也曾有網友討論到「約翰紅茶公司好喝嗎？」該家連鎖飲料店開在他家巷口後，「蜜月期」超長，已經開了一個月，排隊人龍還是常常5公尺起跳，且不少客人都是特地前往而非路過，真有那麼好喝？

▲約翰紅茶公司。（圖／記者張榮恩攝）

貼文一出，不少網友大讚，「依我喝茶經驗，算是前段班的」、「真的好喝啊！煮濃那堤讚讚」、「好喝，最愛煮濃」、「煮濃那堤超爽」、「煮濃真的好喝」、「目前手搖紅茶最好喝的一家」、「曾經有台北朋友跟我說是最好喝的手搖飲，叫我一定要喝喝看」。

不過也有人不解表示，「很普通吧？我喝內湖那間，還是說大家有推薦點什麼嗎」、「沒喝過，但真的一直在排隊」、「喝過一次，過譽」、「確實是蠻好喝的，但沒必要排那麼久」、「我家這的都沒人」。

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