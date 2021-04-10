「元老級手搖飲」消失街頭　7年級生流下時代眼淚：真的經典

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「快可立」消失街頭　7年級生流下時代眼淚：真的經典

▲手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（圖／林世文記者攝）

▲台灣有很多手搖飲料店。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣的飲料店一間接著一間開，常常沒走幾步又看到一家，在激烈的競爭之下，有些店就不得不收攤。一名網友就發文表示，很多飲料店紅極一時，但現在卻收到剩沒幾間，「哪些飲料店是七、八年級生的回憶？」貼文一出，立刻引發熱議，其中被最多人點名的就是「快可立」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「哪些飲料店是七、八年級生的回憶」為題丟出討論，提到有很多飲料店紅極一時，但現在卻剩沒幾家分店，有哪些飲料店仍留在七、八年級生的記憶中呢？原PO舉例，像是他就很懷念珍珠工廠、紅太陽、狐狸尾巴等。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Google maps）

▲快可立。（圖／翻攝自Google maps）

貼文一出，不少網友紛紛留言回應，「小歇以前也超紅」、「清玉吧，風潮一下就過了，記得沒超過2個月」、「50嵐啊，到現在還屹立不搖」、「怎麼沒人推魔力點子？珍奶讚爆」、「英國藍以前潮到出水，現在好像都倒光了」、「小歇、橘子工坊、摩奇地、皇阿瑪御用茶飲」、「好懷念草本茶集的晶鑽鮮Q凍飲」、「杯樂啊，紅茶、綠茶一杯10元」。

其中，被最多人點名的就是「快可立」，「快可立，還有出PC遊戲」、「快可立真的經典」、「快可立綠豆沙」、「當年只有快可立」。另外，「休閒小站」、「葵可利」則搶下2、3名，「休閒小站，以前買過一杯10元」、「休閒小站，珍奶20元」、「忽然想起休閒小站的蛋蜜汁」、「葵可利的綠豆沙」、「葵可利的珍珠奶茶好喝又便宜」。不過也有人表示，「七、八（年級）有落差了！我八（年級）從沒看過快可立！」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／休閒小站苑裡舊社店）

▲休閒小站。（圖／翻攝自Facebook／休閒小站苑裡舊社店）

據了解，休閒小站（Easy Way）於1992年由郭文河和傅信欽在東海大學商圈創立，雖紅過一陣子，但隨著手搖飲料產業迅速崛起，競爭實在太激烈，因此這間手搖飲「始祖」便漸漸消失在台灣街頭，轉戰其他國家，全球總店數超過67家。至於快可立（Quickly），它也算是早期的手搖飲料店，但到了2006年，卻與葵可立發生商標使用權而引發訴訟，並漸漸退出台灣市場。

此外，記者稍早致電「快可立集團」，原想詢問全台還有多少分店、哪裡還能買到；但對方回應，「現在是假日欸！不方便回答」，拒絕受訪。

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