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本土今爆46例「春節敢內用？」　網揭2關鍵沒在怕：一堆餐廳訂滿了

▲▼台北市開放餐飲內用首周末，信義商圈百貨美食街人潮。（圖／記者劉亮亨攝）

▲過年敢出去內用嗎？資料照，與本文無關。（圖／記者劉亮亨攝）

記者曾筠淇／綜合報導

本土疫情再起，先前傳出新竹藏壽司吃一半被通知緊急清場高雄大立百貨享用吃到飽也因全面消毒而被趕走。就有網友好奇，雖然指揮中心並沒有公布「禁止內用」的相關措施，但大家過年還敢去吃到飽餐廳用餐嗎？貼文引發熱議，其中不少網友點出2大原因，直呼當然吃爆。

本站曾報導《不禁內用！陳時中揭原因：隔板或梅花座「不反對也不強制」》，指揮官陳時中今表示，雖然有幾例確診與飲食有關，不過像是高雄群聚、幼兒園染疫等案件，與飲食的關係都相對低，不會因為什麼地方、場所出現群聚就整個關閉，因此不禁內用；至於隔板與梅花座的部分，陳時中則坦言，「要用我不反對，但我們沒有強制。」

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不禁內用的消息曝光後，網路上掀起爆量討論，其中就有網友在PTT的Gossiping板上，以「你過年還敢出去內用嗎」為題發文，好奇大家過年時，是否敢出去人擠人、和一票人在吃到飽餐廳用餐？

▲▼ 迪化街,永樂市場,內用,隔板,二級警戒。（圖／記者謝盛帆攝）

▲餐廳是否用隔板？陳時中說不反對也不強制。資料照，與本文無關。（圖／記者謝盛帆攝）

貼文一出，底下網友紛紛留言回應，「當然吃爆」、「敢，每一天都一定會出去玩+吃飯」、「才剛吃完Buffet，爽」、「這次不去，過年升級就沒機會了」、「有很多位子可以坐，不用等，超爽的」、「總會出去走走吧？怎麼可能每天關在家裡」、「一切照常」、「一堆餐廳早就都滿了，你沒訂到齁」。不過也有些網友表示，「絕對不內用」、「我不內用，改外用，給你參考」。

而綜合網友說法，多數人敢出門內用的原因有二，分別是政府沒禁止，以及已經接種過疫苗，「當然大肆脫罩內用啊，政府沒禁還客氣什麼」、「有限制內用嗎？升三級了嗎」、「又沒禁，怕風險可不內用啊」、「指揮中心沒禁止表示內用很安全吧」、「政府沒禁止怎麼不敢」、「政府沒禁止，吃爆」、「疫苗打假的嗎」、「疫苗打假的？吃爆啊」。

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