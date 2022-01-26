本土今爆46例「春節敢內用？」　網揭2關鍵沒在怕：一堆餐廳訂滿了

▲過年敢出去內用嗎？資料照，與本文無關。（圖／記者劉亮亨攝）

記者曾筠淇／綜合報導

本土疫情再起，先前傳出新竹藏壽司吃一半被通知緊急清場、高雄大立百貨享用吃到飽也因全面消毒而被趕走。就有網友好奇，雖然指揮中心並沒有公布「禁止內用」的相關措施，但大家過年還敢去吃到飽餐廳用餐嗎？貼文引發熱議，其中不少網友點出2大原因，直呼當然吃爆。

本站曾報導《不禁內用！陳時中揭原因：隔板或梅花座「不反對也不強制」》，指揮官陳時中今表示，雖然有幾例確診與飲食有關，不過像是高雄群聚、幼兒園染疫等案件，與飲食的關係都相對低，不會因為什麼地方、場所出現群聚就整個關閉，因此不禁內用；至於隔板與梅花座的部分，陳時中則坦言，「要用我不反對，但我們沒有強制。」

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不禁內用的消息曝光後，網路上掀起爆量討論，其中就有網友在PTT的Gossiping板上，以「你過年還敢出去內用嗎」為題發文，好奇大家過年時，是否敢出去人擠人、和一票人在吃到飽餐廳用餐？

▲餐廳是否用隔板？陳時中說不反對也不強制。資料照，與本文無關。（圖／記者謝盛帆攝）

貼文一出，底下網友紛紛留言回應，「當然吃爆」、「敢，每一天都一定會出去玩+吃飯」、「才剛吃完Buffet，爽」、「這次不去，過年升級就沒機會了」、「有很多位子可以坐，不用等，超爽的」、「總會出去走走吧？怎麼可能每天關在家裡」、「一切照常」、「一堆餐廳早就都滿了，你沒訂到齁」。不過也有些網友表示，「絕對不內用」、「我不內用，改外用，給你參考」。

而綜合網友說法，多數人敢出門內用的原因有二，分別是政府沒禁止，以及已經接種過疫苗，「當然大肆脫罩內用啊，政府沒禁還客氣什麼」、「有限制內用嗎？升三級了嗎」、「又沒禁，怕風險可不內用啊」、「指揮中心沒禁止表示內用很安全吧」、「政府沒禁止怎麼不敢」、「政府沒禁止，吃爆」、「疫苗打假的嗎」、「疫苗打假的？吃爆啊」。

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