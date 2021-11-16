哪家珍奶最好喝？「贏過50嵐」網最愛的是它：甘願排隊等珍珠出爐

▲很多人愛喝珍珠奶茶。（圖／記者許力方攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣人愛喝手搖飲料，其中，珍珠奶茶更是不少人的最愛。就有網友好奇詢問，大家覺得哪一家手搖珍奶最好喝？問題曝光後，立刻引發熱烈討論，網友們也紛紛點名心中的第一名，「50嵐珍珠真的很讚」、「我喜歡茶湯會」、「珍煮母（珍煮丹）」。

這名網友在Dcard上，以「哪家手搖珍奶最頂」為題發文，提到每次覺得壓力大，他都會想要點珍奶來喝，大家覺得眾多飲料店中，哪家最好喝？

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原PO舉例，很多人推薦50嵐，不過他覺得那只是安全牌，其實沒有那麼神；再來，他覺得迷客夏不錯喝，不過珍珠差強人意。至於他的最愛則是「春水堂」，不只奶香濃郁，且珍珠吃起來也很爽，可惜價格較貴且沒那麼方便買到。

貼文曝光後，就有網友激推天仁茗茶，直呼「珍珠鮮奶茶微冰微糖真的無敵！」而該則留言也吸引超過260人按讚，代表不少人也認同這樣的說法。還有其他網友表示，「天仁啊、有時珍珠出爐還要排隊」、「天仁很讚啊，那個珍珠超棒」。

▲大家覺得哪家的珍奶最好喝？（示意圖／ETtoday資料照）

除了天仁茗茶外，50嵐、茶湯會的呼聲也很高，「50嵐珍珠真的很讚」、「50嵐啊沒有第二句話」、「喝來喝去還是50嵐最好喝」、「心目中第一名是50嵐」、「珍奶我只服50嵐、春水堂、茶湯會」、「珍奶只有茶湯會」、「絕對是茶湯會」、「茶湯會跟春水堂喝起來根本一樣」。值得一提的是，茶湯會其實是由春水堂2005年所設立的茶飲外帶專賣店，所以口味當然幾乎一模一樣。

此外，也有其他網友分享不同答案，「珍煮丹的黑糖珍珠一生最推」、「推推珍煮丹厚奶」、「可不可熟成歐蕾+白玉一生推」、「樺達奶茶的益壽+珍珠才讚」、「茶聚超好喝」、「最頂只服約翰紅茶還有soma」、「只服龜記」、「麻古第一名」。