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腦出血是三高害的？24歲職軍曝「不菸不酒卻患病」：忘了怎寫字

▲▼醫院加護病房 ICU 護理師 防護衣 彰化員生醫院 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲原PO突然感到暈眩，再次醒來時已經躺在加護病房。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者施怡妏／綜合報導

藝人納豆昨驚爆腦出血，經紀人今（25日）發出聲明稿透露，納豆經過引流手術後，已無生命危險，目前人在醫院休養，有網友猜測，可能是三高或是沒運動造成的，不過一名職軍指出，不菸、不酒，平時也有運動習慣，某天突然暈眩，醫生診斷為「自發性腦出血」，雖然立刻送醫，但還是傷到腦神經。

該網友在PTT發文，「看到有些留言說三高或是沒運動，內心不禁苦笑了一下」，透露今年24歲，是一名職業軍人，不菸、不酒、無不良嗜好且平時也保持運動習慣，BMI約為22，年度體檢報告也都正常，「但在這我自認規律正常的作息下，還是發生了意外」。

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他回憶，2020年9月某天下午，他一如往常的跑步，大約跑了6、7公里，休息10分鐘後到餐廳用餐，之後走回寢室休息，突然感覺到頭暈，原本以為是貧血，沒想到越來越暈，「走到中山室是一路撞過去的，最後只能扶著牆找人求助，當下隊長馬上派人載我到醫院掛急診，中間打了藥睡著」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲醫生也找不出病因。（圖／翻攝自PTT）

再次醒來時，他已經躺在加護病房，且手腳都被綁住，「人生第一次感到如此絕望」，之後做了一連串的檢查，醫生表示是「自發性腦出血」，原因則還不清楚，要等血塊消了再做一次檢查，若再晚一點送醫就要開刀了。

「看似幸運，但腦神經還是有傷到」，他感嘆，當初連字都忘記怎麼寫，衣服、鞋子一直穿反，甚至連紅綠燈都不會看，記憶力變得非常差，過目即忘，手、腳、眼也不協調、失去空間邏輯等等，至今過了一年多，「雖然在旁人眼中我已經恢復正常，但我知道都還遠遠不如以往」。

貼文一出，網友在底下為他打氣，「一切都會越來越好的」、「幫你集氣，你打字也是復健一下」、「哇靠太年輕了吧」、「不能拿個案當通例啦，三高確實是高危族群」、「去回想痛苦的回憶也是很有勇氣，加油」、「加油，復健一定要持續做」、「你會恢復的，還很年輕」、「祝你早日回到正常生活」。

▼納豆驚傳腦出血送醫，目前手術已經完成，正在加護病房觀察中。（圖／記者林敬旻攝）

▲納豆驚傳腦出血送醫，目前手術已經完成，正在加護病房觀察中。（圖／記者林敬旻攝）
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