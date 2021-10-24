▲台灣有不少手搖飲店。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣的手搖飲店林立，飲品種類也相當多元，如果想要從中脫穎而出，不是CP值高，就是好喝又有特色。不過就有網友表示，很多飲料店名和品項都「很硬要」，還要細看才知道葫蘆裡賣什麼藥，讓他覺得很討厭。貼文曝光後，立刻引發網友熱烈討論。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「蠻討厭一些奇葩的店名跟品項名稱的」為題發文，提到近幾年出現越來越多店名是「諧音哏」的飲料店，其中還有些名稱「很硬要」，讓他光看到就不想進去消費。

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除了店名外，原PO也注意到飲料品項的名字越來越古怪，有些甚至還要仔細看說明才知道到底在賣什麼，讓他覺得相當困擾，有沒有人和他一樣不喜歡奇葩的店名和品項名稱的？

▲許多網友看到飲料品項的名稱後，都覺得很尷尬。（示意圖／記者許力方攝）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「自以為好笑」、「有時候就乾脆直接不去」、「講出來都害羞」、「我也討厭髒話諧音梗的品項」、「諧音難聽就不想買+1」、「台式幽默呵呵」、「飲料叫什麼雲霧、蜜露，還要確認是不是冬瓜茶、綠茶，無聊」、「髒話諧音真的完全不會想去買」、「我都用手指菜單，說不出口」。

此外，就有不少人秒想到紅極一時的「QQㄋㄟㄋㄟ好喝到咩噗茶」，直呼「你要一杯什麼，說出來」、「你是在說QQㄋㄟㄋㄟ好喝到咩噗茶嗎」。事實上，「QQㄋㄟㄋㄟ好喝到咩噗茶」出自於單口喜劇演員喬瑟夫，他常以角色扮演的方式演出，內容則多為暗諷時是與社會議題，讓大家思考背後意義；而「QQㄋㄟㄋㄟ好喝到咩噗茶」的影片發布後，他就曾在臉書上直呼「不要再取奇怪的餐點名稱了！有誰真的說得出口？」