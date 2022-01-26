國小生參觀博物館「打碎569萬文物」家長賠慘了　畫面曝光大逆轉

記者鄭思楠／綜合報導

湖北武漢一家長近日爆料稱，孩子參加5天1000元（人民幣，下同）的校外培訓機構冬令營活動，在參觀「私人博物館」時不慎打碎價值「130萬（約新台幣569萬元）」的文物（陶俑）。家長在爆料中提出2點質疑，一是該文物價值130萬元的真實性，二是如此貴重的文物擺放怎如此隨意，且不牢固？

監視器畫面顯示，當時一名學生經過陶俑的時候，身體不慎觸碰到陶俑的手部，結果陶俑就從中間部位斷成了兩截，摔在地上破損。蹊蹺的是，意外發生後，眾人都上前去圍觀，而帶隊老師卻始終站在後面「漠不關心」，一直看著手機。

事發後，警方已經介入，文物的修復費用和具體損失賠償還在協商中。

▲雕塑突然拦腰截断。（圖／翻攝自影片）

對此，大部分網友看完影片後認為小孩無辜，「那麼貴重竟然沒有任何保護措施，沒有玻璃罩也沒有隔離帶」、「是不是該找個專業的第三方鑑定真偽？若是真的，博物館自己怠於保護，有故意為之之嫌；若是假的，博物館有敲詐之嫌」、「這次也不怪孩子，根本沒看見他伸手碰，這麼容易掉下來的東西會是文物？我們這邊一個沒啥欣賞價值的陶罐都用玻璃罩著呢」。

對此，博物館方回應表示，這件鎮墓俑並非130萬，報警方並非博物館，博物館從未勒索研學機構以及勒索小孩父母，現目前還在協商階段。他進一步表示，被損壞的展品是9年前從日本買回，當時花了20多萬元，曾提出讓培訓機構和家長分別賠償1萬元，但雙方都覺得自己不應承擔賠償責任並未同意。

▲帶隊老師一直在滑手機。（圖／翻攝自影片）

工作人員表示，「『你先打10萬過來，這件打碎的物品價值130萬』這是通知家長的時候，研學機構的老師告知家長的（家長有全部錄音）。但這個『130萬』是當晚我去警局的時候才知道的，作為博物館方，我們絕對沒有說過這個價格。」

對於孩子家長，工作人員表示,「孩子在第一時間主動承認錯誤，孩子的父母到警局的第一時間也是跟我道歉。並且，孩子父親在孩子害怕得無法端坐時說出了『你不要慫！你不要逃避問題！現在不是錢的問題了，現在是你碰壞了別人的東西，它碎了，關鍵它是文物，是我們國家從此少了一件完成的文物，這個損失是最大的，無法估量的』。」