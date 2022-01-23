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板橋挖到「5000年巨大古木」！　學者：看到台北盆地從湖變陸地

▲▼板橋忠孝國中校舍改建與地下停車場工程，挖到地底5000年巨大古木。（圖／新北市教育局提供）

▲板橋忠孝國中校舍改建與地下停車場工程，挖到地底5000年巨大古木。（圖／新北市教育局提供）

記者許展溢／台北報導

2019年暑假板橋忠孝國中進行校舍改建與地下停車場工程，挖出深度、長各約10公尺的巨大古木，樹齡約300年，在地底超過5000年，學校近來決議保留部分結合校內願景課程，其餘丟棄，引發爭議。學者認為，若可以應多保留，因這是台北盆地從湖泊演變成陸地的重要歷史。新北市教育局回應，作出結論前，會妥善保存全貌，延續其價值。

嘉義大學森林暨自然資源學系助理教授詹明勳曾參與取樣鑑定，他受訪表示，以地理生態層面來看，這些樹木在板橋已沒有相關紀錄，保留文化像考古一樣不容易，原本都被埋在缺氧的地底下，現在被挖出來遇到空氣會開始氧化、腐朽，因此相對必須付出滿多時間、經費跟時間做保存。

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詹明勳說，站在生態、地理和古文物立場，當然希望能保留多一點，以實質形體上看起來，才能了解過去有這些巨大樹木，包括型態、外觀及顏色等，尤其這是可看到台北盆地最初從湖慢慢淤積，接著長出植被，土壤變多，在百萬年演變中演化而來，才成為現在的陸地。

不過，詹明勳提到，學校也許碰到保存問題，這點確實不容易，以那瑪夏牛樟為例，被埋了之後再被拿出來就劣化、腐朽，若想完整保留會花很多錢，必須移到室內，像故宮文物一樣，還有溫度控制等狀況需顧及，體積愈大花的錢愈多。

新北教育局指出，現階段學校已規劃將其納於該校公共藝術規劃與設計計畫，結合撰述出土古木的資訊、處理歷程與教育價值，化為學校教育與歷史的一部分，盡力保留古木期與學校共存，未來亦將結合學校相關課程予以活用，該計畫將送本市公共藝術審議委員會審核及評估。

教育局強調，此古木為校方興建歷程中之重要標誌，除要求學校納入公共藝術規劃，未來可與校方共同結合學校興建歷史發展課程，撰寫古木出土的源由、處理過程與教育價值等，並與各方專家學者及研究單位攜手合作，在作出結論之前，學校會妥善保存全貌，延續其歷史價值。

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