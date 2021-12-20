湖北高速橋90度側翻釀4死8傷　匝道砸車頭傷者：開快2秒就沒命了

記者魏有德／綜合報導

大陸湖北鄂東高速高架匝道18日發生橋面側翻的重大意外，事發時有4輛車在行駛中反應不及隨橋面急墜，造成4死8傷的傷亡事故。駕駛白色自小客車的王先生車頭被匝道砸中，他和同車的乘客3人急忙合力將後車窗玻璃砸破爬出，爬出後約3分鐘，匝道再度滑動，整輛車就被完全壓扁。

▲小客車被壓在墜落的高架匝道下。（圖／翻攝紅星新聞）

《上游新聞》報導，對於事發當時的景象，王先生仍心有餘悸，他回憶，「要是在別的車道上再開快兩秒鐘，會被掉落的匝道壓個正著，印象中，橋上有大貨車掉了下來。」

▲湖北鄂東高速高架匝道90度側翻釀4死8傷意外。（圖／翻攝紅星新聞）

王先生表示，他的車速約100公里／時，行駛過程中，「咚」的一聲巨響，匝道便砸中了車頭，「到現在都不敢想，天上會掉橋下來，三個人差點都沒命了。」王先生和同車的另兩人均在黃石第二醫院骨科治療，他和同車的黃先生傷勢較輕，另一名李女士傷勢較重，三人受傷情況皆為為骨折。

▲大型連結車隨高架匝道墜落，車體摔得支離破碎。（圖／翻攝紅星新聞）

湖北鄂東長江公路大橋有限公司負責人提到，4輛墜落的車中有3輛大貨車，其中一輛載有變電設備的大貨車重達198噸，後面還有兩輛貨車在推，三車用連接桿相連，「匝道側翻時，198噸的大貨車從中斷成兩截，其餘車輛也跟著墜落。」

這起意外發生在湖北省鄂州市境內的滬渝高速滬渝向轉大廣高速匝道橋，這段500公尺長的匝道橋面側翻90度，導致4台車輛墜落並造成4死8傷。由於這起事件和江蘇無錫發生的橋樑側翻皆為「單柱墩箱梁橋」，單柱橋墩的承重設計負載力也引起外界關注。