「鬼王」古文物遭竊！　司馬中原與女秘書瞹眛關係意外曝光

▲鬼王司馬中原家產風波因次子疑遭恐嚇勒索而搬上檯面。（資料照／記者張榮恩攝）

記者劉昌松／台北報導

作家司馬中原喪偶多年，日前傳出身邊多了1位陳姓熟女常伴左右，兒子吳融賁疑似擔心上億家產遭奪，曾委託宋姓、林姓2名男子幫忙處理桃色糾紛，事後控告2人涉嫌恐嚇他支付處理費，還偷走父親老家藏放的古代文物、文獻，台北地檢署調查雙方確曾協議解決司馬中原「紅粉知己」，吳不能證明遭恐嚇等理由，處分不起訴。

司馬中原本名吳延枚，現年88歲，除了是出版多部文學小說的作家，因過去常在電視、廣播說鬼故事，而有鬼王稱號，每次故事一開頭就說：「中國人也怕鬼，西洋人也怕鬼」，不時穿插著「恐怖哦，恐怖到了極點哦！」更是經典台詞。

2020年10月間，司馬中原次子吳融賁報警，指控宋姓、林姓2名男子，涉嫌擅闖父親位於台北市吳興街的老家，偷走價值約60萬元的古代文物、文獻盜賣，吳融賁另外控告宋、林2人，在2019年間，就恐嚇要他支付150萬元，否則要對他父親司馬中原不利。

宋、林2人到案承認確實向吳融賁討過債，不過那是因為吳融賁懷疑父親司馬中原多年前喪偶後，與陳姓女秘書過從甚密，吳融賁懷疑陳女是弟弟吳融昊找來接近父親，謀取遺產，因此希望宋、林2人協助把陳女趕走。

▲司馬中原次子控告宋姓、林姓2名男子涉嫌恐嚇。（資料照／記者張君豪翻攝）

宋喊冤表示，為了幫忙處理司馬中原「紅粉知己」一事，自己還被吳融昊控告恐嚇，當時他沒有把吳融賁扯出來，吳融賁因此說要給500萬元讓他去做生意，後來金額陸續將降到最後剩下200萬元，但吳融賁也只給了100多萬元。

林男也表示，當時是受吳融賁委託，去處理司馬中原的桃色糾紛，他事後只是跟吳融賁說，先前答應要付的的「是血汗錢，一定要還」，沒有為了討錢就恐嚇要對司馬中原不利。

至於宋、林進入司馬中原舊宅部分，當時是司馬中原子女準備清空賣房，請了便宜清運公司全權處理家中堆積物品，宋、林因為是鄰居，所以登門向清運公司表示願意付錢，拿了些玻璃瓶、唱片、紙張上網去賣，清運公司人員也作證證明宋、林有付錢。

檢察官因此認為，吳融賁的確曾委託宋、林處理父親的桃色糾紛，無證據可證明宋、林事後追討相關費用時，曾出言恐嚇，且吳融賁自稱2019年遭恐嚇，卻直到2020年才提告，與常情不合。另一方面，吳融賁已委託清運公司全權處理司馬中原舊宅雜物，宋、林花錢去買了再上網變價，也不構成竊盜罪，因此處分全案不起訴。

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