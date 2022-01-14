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國小校長「把全校女生當後宮」性侵　少女忍14年長大成功復仇

▲▼小學校長把全校女生當後宮性侵。（圖／翻攝自網易）

▲小學校長把全校女生當後宮性侵。（圖／翻攝自網易）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一26歲女生江雪妮（化名）2021年8月15日實名舉報，湖北省荊州公安縣一國小梁姓校長，把學校當成自己的後宮，只要有機可趁，曾對包括自己在內的多名女生長期猥褻。一直無法忘記這個童年噩夢的江雪妮，長大之後決定要把淫魔繩之以法。

據《新京報》報導，2021年8月15日，現居深圳市的江雪妮到深圳福強派出所報案，「我曾經被國小校長猥褻過。」警察告訴她因為時間太久，沒有實質證據，建議她找到更多的受害者一起報案。

江雪妮說，當時年紀小，沒有手機，也沒有微信和QQ，她沒有那些女孩的聯繫方式。她決定通過公開舉報的方式找到更多的受害者。

江雪妮回憶，自己讀國小時母親到深圳打工，她寄宿在當時的國小校長梁男家中。梁男家在學校內的家屬樓，每年都有十幾個學生住在這裡。他家為三室兩廳，他和妻子會帶著年齡小一點的女孩一起住，另外兩個房間一個是男生宿舍，一個是女生宿舍。上述性騷擾過程發生在江雪妮讀國小3年級時，「後面我搬到女生房間也被繼續猥褻多次。」

江雪妮在網上描述了被梁男猥褻的過程，包括撫摸腹部、下體等行為。江雪妮表示十幾年過去了，她印像中這段記憶仍然很清晰，「甚至記得對方的體溫，想起來就覺得噁心。」

「女子實名舉報國小時遭校長猥褻，」很快在網上引起熱議。江雪妮表示，有一些校友直接私信她，「我也曾經是……，」或者是將其他住在梁男家的學生的聯繫方式告訴她。十幾個同學和家長主動提供幫助，組建了一個聊天群組，匯集可能被猥褻的學生訊息。

公安縣公安局的警察很快聯繫了江雪妮，江雪妮也將找到的其他受害者和證人的名單提供給警方。去年8月21日，公安縣公安局發布通告稱，「經警方調查，梁男(男，67歲，公安縣人)涉嫌猥褻兒童罪，目前已被公安縣公安局依法刑事拘留。」

江雪妮根據網友和同學提供的線索陸續向警方提供新的受害者和證人名單，有二十餘人，事發時，受害者年齡範圍在5至12歲之間，「我只是提供了名單，甚至有的只是一個名字，之後的情況由警方調查，她們是否願意作為受害者作證，我也不清楚。」

2021年12月22日，此案一審開庭，江雪妮參加了這次庭審。法庭上，時隔14年後，江雪妮再一次見到梁男，對方穿著白色的防護服，全身都包裹得嚴嚴實實的，「我只看到他的一個背影。」江雪妮說，梁男出現的時候，她的身體還是止不住的顫抖，「莫名的害怕。」

江雪妮表示，當天她在法庭上聽到共有9名受害者， 4名目擊證人的證詞，「這不是全部的受害者。我了解到至少有4名受害者的父母不同意她們站出來，或者自己不敢站出來。只知道名字，沒有找到的受害者也有很多。」江雪妮說，受害者的證詞中，最小的受害者只有16歲，猥褻的行為包括性器官的接觸，但是梁男否認了所有指控。

2021年的最後一天，江雪妮收到了警方的信息，「一審判決結果出來了，15年。」不過，1月11日，檢察院的工作人員告訴江雪妮，梁男已經提起上訴。

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