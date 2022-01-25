立法院買了「民主萊姆酒」　游錫堃：支持立陶宛、對抗中共威權

▲游錫堃。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

立陶宛允許設立台灣駐立陶宛代表處後，屢遭中國經濟施壓，有約2萬瓶由立陶宛MV Group Production（MV公司）生產的萊姆酒去年12月被中國海關拒收，在海上漂流多日，最後由台灣菸酒公司收購，但售價近日卻被質疑把台人當「盤子」。對此，立法院長游錫堃25日形容這些萊姆酒為「民主萊姆酒」，透露立法院也訂購了一些，以實際行動支持立陶宛。

「支持立陶宛，我喝萊姆酒！」游錫堃25日下午透過臉書表示，中國持續以戰狼外交的方式，用經濟手段霸凌許多民主國家，令人不齒，而立陶宛不畏懼中共的威脅，堅定挺台灣，維護自由民主的決心，則讓他感動不已。游錫堃說，立法院這次以實際行動支持立陶宛，訂購了一些在去年12月被中國拒收的2萬瓶深色萊姆酒，團結對抗中共的威權霸凌！游也形容這些酒為「民主萊姆酒」。

針對同款萊姆酒在中國店商平台上只要38人民幣（約166新台幣），但台酒的售價則是每瓶600元，引發網友砲轟，台酒24日向《東森新媒體ETtoday》表示，「難道我們的碼頭工人跟對岸一樣月領3000人民幣（約台幣1萬3110元）嗎？運費、人工都要成本的」。