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法國警告冬奧選手赴北京「個資恐外洩」　建議刪除政治敏感內容

▲▼北京冬奧。（圖／路透社）

▲北京冬奧下月將開幕，法國當局被爆，出發前再三警告選手小心個資安全。（圖／路透）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎24日專電 

北京冬奧即將於2月4至20日登場，法國已公布選手、教練等共計87人團隊名單。法媒揭露，出發前政府不僅多次提醒選手小心手機與電腦以免個資外洩，更建議刪除敏感政治內容。

巴黎人報（Le Parisien）日前報導指出，相關單位在出發前特意提醒代表隊注意風險，原因就是害怕成員資料會在中國被盜取。代表隊人員都收到警告，一旦連上當地無線網路，個資很有可能外洩。

根據巴黎人報內部消息，當法國相關協會幹部成員與政府溝通時，資訊洩漏的風險就已經存在。為此，法國國家奧林匹克和體育委員會（CNOSF）特別於20日舉行會議商討。在更早之前就發出指示，要成員避免使用挾帶太多個資的通訊軟體如WhatsApp，改用Signal代替。

當局也建議，在中國手機電腦不要有太過敏感的政治內容，例如人權議題或是維吾爾少數族群的現況等。

數名代表團幹部配有特殊手機，也有成員打算在出賽前刪除手機敏感應用程式，例如可以進入戶頭的數位銀行程式等。

文章指出，法國並非唯一個案，許多西方國家的體委會都向代表團成員提出類似建議。澳洲、加拿大、美國、荷蘭與英國都要求代表隊只攜帶可拋式手機到中國。加拿大體委會表示：「我們向每位團隊成員強調，奧運對網路犯罪來說，可是千載難逢的好機會。」

之所以會如此擔憂，是因為共產黨政權的不良紀錄。中國在最近數起網路入侵事件中疑似協助駭客，法國也曾為駭客目標。

去年7月，法國國家資訊系統安全局（ANSSI）局長普帕爾（Guillaume Poupard）發出警告，表示與中國有掛鉤的駭客團體APT 31帶頭發動攻擊，許多法國組織遭駭，並認為事件造成的傷害比間諜軟體「飛馬」（Pegasus）更為嚴重。

然而比賽還沒開始，各國體委會擔心的事情就已經浮現。北京冬季奧運主辦方強制所有參與者安裝「冬奧通」App，以記錄健康狀況；但公民實驗室（Citizen Lab）報告指出，冬奧通有安全漏洞，也就是用戶語音音訊和文件傳輸的加密技術可以輕易被繞過。

主辦單位則駁斥這些「沒有證據的擔憂」，並強調在會場內蒐集的資訊只會用於奧運賽事。國際奧林匹克委員會（IOC）說已指派兩個網路安全機構進行調查，並沒有發現任何「關鍵性的隱憂」；但仍無法說服多數西方國家代表隊。

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