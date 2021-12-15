立陶宛撤離全數駐中外交人員　外交部：致上最崇高敬意

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者蘇晏男／台北報導

立陶宛未屈服中國施壓，上月掛牌成立駐立陶宛台灣代表處，且還派國會議員團訪台，北京當局除經濟制裁報復外，還將立陶宛大使館降為「代辦級」，並暫停領事業務。立陶宛外交部15日宣布召回全數駐中外交人員，未來使館業務將以遠距方式運作。對此，外交部發言人歐江安表示，立陶宛對與台灣發展關係立場堅定不移，外交部向立陶宛政府及其外交決策領導階層表達最崇高的敬意。

歐江安15日晚間表示，外交部注意到立陶宛外交部發表聲明，召回駐中國臨時代辦及使館人員返回立國，館務並改成遠端運作。

歐江安說，針對立陶宛政府面臨中國政府持續性的外交與經濟複合式脅迫，立陶宛與台灣發展關係的立場與意願始終堅定不移，毫不退縮，外交部謹向立陶宛政府及其外交決策領導階層表達最崇高的敬意，並重申台灣將持續與立陶宛站在一起，結合國際民主夥伴的力量與資源，展現民主陣營的團結與韌性。

歐江安強調，我國政府同時呼籲，國內企業及全體台灣人民鼎力支持立陶宛與我方發展更緊密且互惠互利合作，讓台立雙方在經貿、科技、文化、教育等各領域的夥伴關係進一步強化，促進兩國繁榮與人民福祉。

立陶宛外交部15日宣布召回駐中國首席外交官、臨時代辦恰皮耶尼（Audra Ciapiene）「諮詢（consultation）」，使館業務將以遠距方式進行。立陶宛外交部也說，願意持續與中國對話，在雙方達成互惠協議的前提下，尋求完全恢復駐中大使館功能。

另《路透》引述外交人士消息指出，立陶宛駐中外交人員15日全數撤離，原因是台灣上月在立陶宛首都維爾紐斯設處。《金融時報》則引述3名知情人士消息，表示中國要求留在北京的立陶宛外交官交出外交證件，引發維爾紐斯的疑慮，深怕這可能會讓立陶宛外交人員失去外交豁免權，假若繼續留在中國，安全可能受到威脅。