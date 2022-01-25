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立陶宛出售美CIA「黑獄」　獨立隔音房內虐囚！他悽慘冤獄就關在這

▲▼立陶宛將出售美國CIA「黑獄」站點。（圖／路透）

▲立陶宛將出售美國CIA用於關押恐怖分子嫌疑犯的境外「黑獄」。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

立陶宛政府將出售首都郊區一處兩層樓建築，這裡曾是美國中央情報局（CIA）的秘密「黑獄」，站點代號為「紫羅蘭」（Site Violet），囚犯被關在無窗且隔音良好的房間，遭到感官與睡眠剝奪、巨大噪音與刺眼光線等折磨。歐洲人權法院認證一名嫌疑犯在此受到違反人權的對待，而且事後證實他並非恐怖分子。

綜合路透與《衛報》報導，立陶宛首都維爾紐斯郊外村莊「Antaviliai」的一幢兩層樓建築，作為華府秘密「特別引渡」計畫的一部分，2005到2006年間被CIA用於拘留阿富汗與伊拉克衝突中的伊斯蘭激進分子嫌疑人。歐洲人權法院證實，這座建築擁有10個無窗的房間，還有地毯與隔音門，囚犯一抵達這裡就會被剃髮剃鬚，持續矇著眼睛或戴著頭套，銬著腳鐐。

▲▼立陶宛將出售美國CIA「黑獄」站點。（圖／路透）

▲這棟「黑獄」建築共有10個無窗房間。（圖／路透）

2010年立陶宛議會領導調查這座遺址的負責人艾努沙斯卡斯（Arvydas Anusauskas）表示，這是一座戒備森嚴的建築，「人們可以做任何想做的事，那裡究竟發生過什麼，我們無法確定」。報導稱，負責處理立陶宛政府的房地產基金2007年從情報機構接手這棟CIA「黑獄」，直到2018年為止將其用作培訓設施，最近則正在準備向市場出售此物件，價格尚未確定。

▲▼立陶宛將出售美國CIA「黑獄」站點。（圖／路透）

▲關押在此地的嫌疑犯被以剝奪感官等方式遭受折磨。（圖／路透）

本月稍早披露的消息稱，立陶宛政府已向曾被關押在此的嫌疑犯祖貝達（Abu Zubaydah）支付了10萬歐元（約新台幣313萬元）的賠償金，因為歐洲人權法院認定他在立陶宛服刑時人權遭到侵犯。報導稱，祖貝達在911事件半年後於巴基斯坦被捕，被指控為蓋達組織的高級幹部，曾在泰國一個月內被水刑83次，而在立陶宛黑獄中則以剝奪感官與睡眠、單獨監禁、巨大噪音與刺眼的光線等方式遭受折磨，但後來證實他並非組織成員。

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