微電影《約定》花蓮取景拍攝　徐榛蔚壓軸入鏡踼球

▲縣長徐榛蔚（（左四）偕同相關人等親赴拍攝現場打氣加油。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府政風處獲得廣大迴響籌的「企業誠信微電影《約定》」，19日前往新城北埔國小取景拍攝。不僅出動縣府廉政志工擔任劇中男女主角，還由榮獲學童盃足球賽全國總冠軍的北埔國小足球隊共同演出。縣長徐榛蔚親自出席現場並客串劇中壓軸角色，現場踢出一記象徵幸福洋溢的飛球，流露青春躍雀的活力。

為倡議企業重視商譽、善盡社會責任，縣府政風處引領企業界重視廉潔誠信的觀念，協助建立經營核心理念，因而催生出此部微電影的拍攝。本片係由七佰福建設董事長周至柔出資，宇晴虹電影工作室的導演曾子昂團隊執行拍攝工作，內容講述一名平時忙碌於事業的董事長，在某日清晨一連串的反常行為，讓妻子、女兒都大感困惑，探其背後原因竟是為了一個長達50年的⋯令人想像不到的劇情張力，劇組後續還將前往花蓮光復太巴塱、鯉魚潭等地取景，除將企業誠信理念融合於緊湊的劇情中，並結合在地原鄉特色，將花蓮的人文風光搬上螢慕，期盼藉由產、官、學合作模式，凝聚花蓮縣企業誠信反貪意識。

▲榮獲學童盃足球賽全國總冠軍的北埔國小足球隊參與演出。

「人生像比賽，誠信讓你跑更快！花蓮精神！讚！」片末，縣長徐榛蔚帶領所有參演人員高呼，以傳達花蓮縣政府、廉政志工與企業三方齊力善盡社會責任，藉由彼此對話，相互瞭解及凝聚共識，共創廉潔誠信經營價值的美好願景。本片預計於農曆春節後殺青，精彩可期。