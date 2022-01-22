89歲最美電影院 竹市影像博物館「或者光盒子」重新開幕

▲新竹市民期盼已久的新竹市影像博物館，今（22）日重新開幕。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市藝文據點+1！新竹市民期盼已久的新竹市影像博物館，今（22）日重新開幕，找來在地藝文團體鴻梅文創進駐，以「或者光盒子」為主題打造觀影、書店、餐酒館「三合一」的複合式型態電影院 ，影廳放映經典修復片、影展片、獲國際影展得獎肯定紀錄片等電影，另增設電影書店、影博館歷史常設展、光盒子BISTRO餐酒館，讓想看院線文藝片的文青不必往台北跑，更成為夜貓子心情沉澱談心的好所在。

新竹市副市長沈慧虹表示，市府積極推動促參，109年成功簽下5件為非六都第一，影博館以「或者光盒子」重新開幕，作為新舊時代交融的複合式型態影院，感謝鴻梅文創願意傳承更多土地關懷，期待市府與鴻梅文創攜手之下，為新竹年輕輩製造更多回憶，也讓在地前輩回味重要記憶，更成為夜貓子心情沉澱、談心的好所在。

鴻梅文創執行長陳添順指出，影博館歷經1年多整備，終於打開門讓市民重新走進來、重新認識這座歷建，將結合更多在地人生活相關，讓劇院、書店、餐酒館進到市民生活日常。他說，前棟電影放映以關懷人文、土地環境紀錄片和獲國際影展得獎作品為主，而放映電影前的開場動畫，邀請曾獲德國紅點傳達設計獎、金點設計獎的白輻射影像團隊量身設計，以竹塹城4大舊城門作為意象，未來更舉辦音樂會、戲劇、主題影展，並結合戶外廣場舉辦周末市集，吸引更多人潮。

陳添順說，後棟展示館藏文物，讓民眾更了解影像放映過程，並規劃「深夜書店」，蒐羅全球以影像創作為主的出版品，成為美學教育基地；二樓則以餐酒館形式打造昭和時期人文沙龍，讓民眾看完電影後有個空間能夠討論交流，激發更多創作靈感，營運到凌晨1時。

金馬獎紀錄片導演蕭菊貞感觸深刻地說，1895年開啟世界電影史，早在1901年就在新竹北門播放動畫、1908年新竹興建首座戲院，跟上世界電影潮流，甚至1933年創立全台首座具冷卻裝置的歐化劇場「有樂館」，一直以來與電影有很深的關聯，「新竹不只是人文古城，也是科技新城，如此特殊的城市，不能沒有人文，更不該變成各自發展，只有交會才會讓城市更偉大。」

文化局長張馨之表示，影像博物館重新開幕，作為新舊時代交融的複合式型態影院，提供展覽、觀影、選書、飲食等服務，影廳有近200個座位，經過硬體升級後，民眾將有更好觀影體驗。

文化局說明，後棟一樓「光盒子書店」選書餘3千餘冊，依全球電影產業地域與歷史文學、生活風格、藝術設計、精選文學等分類，打造選書獨特且豐富的「電影書牆」；常設展「電影‧有樂櫃」展示影博館前世今生，從日治時期的「有樂館」至光復後「國民戲院」，展示珍貴影像相關典藏文物；二樓「光盒子BISTRO」提供精緻餐點，並串聯影院及書店活動企劃，推出向經典電影致敬套餐。文化局提醒，防疫期間民眾入館請配合全程戴口罩、量體溫、酒精消毒與實聯制等防疫措施。

文化局指出，影像博物館影廳營業時間為每周二至周日13:00至21:30，每周一公休，電影票全票220元，兒童票（2至12歲）150元，敬老票（65歲或持有身障手冊者）110元；光盒子書店營業時間13:00至21:30、光盒子BISTRO營業時間18:00至凌晨01:00，歡迎民眾至新竹市影像博物館-或者光盒子粉絲頁（https://www.facebook.com/OrLightbox） ，尋找放映時刻表，相關資訊也可洽詢專線03-5285840。