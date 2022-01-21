竹市南大路警察宿舍變身下竹町　大年初五起開放參觀

▲南大路警察宿舍變身「下竹町」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺/新竹報導

竹市打卡景點+1！新竹市長林智堅宣布，位於新竹火車站後站的南大路警察宿舍，市府投入4572萬元修復，串聯鄰近下竹樹屋，變身「下竹町」，2月5日（大年初五）起開放免費參觀。開館首檔展覽邀請國寶級古蹟學者兼建築畫家李乾朗教授展出超過30幅珍貴手稿，並推出風吹藍染、玩印下竹、手捏陶築、日系禪繞畫等課程，戶外草地2月12日起連續3周末舉辦文創市集，未來下竹町將定期舉辦活動，成為嶄新藝文聚落。

林智堅表示，歷史建築南大路警察宿舍興建於1929至1935年間，為典型雙拼木造日式建築，屬1棟2戶建築、共計2棟4戶，見證後站黑金町（日治）、台鐵機務段及車站周邊發展歷史，是許多新竹市民共同回憶。當時面臨拆除命運，市府努力保存、爭取中央經費，107年啟動老樹保留、老屋活化的「老樹舍計畫」，重新修復南大路警察宿舍，保留初建時的竹編牆體、屋根、日式黑瓦等，維持歷史建築真實性。

林智堅說，南大路警察宿舍歷經3年修復並啟動促參，委由時藝文化創意公司營運，提供展覽藝文空間，透過文史導覽、當代生活百物與博物館藏品進駐、引進國際藝術策展，並串聯後站新竹公園、動物園、玻璃工藝博物館等景點，讓大後站地區風華再現，打造藝文新據點。

文化局長張馨之指出，「下竹町-南大路日式警察宿舍」共有2場館，南大路145、147號為展覽館，南大路162、166號為餐廳。展覽館2月5日起試營運，開館首檔特展邀請國寶級古蹟學者兼建築畫家李乾朗教授，展出超過30幅珍貴大型手稿並搭配互動體驗，同時設置導覽影片，帶領觀眾以時間軸爬梳新竹300年來的建城軌跡；館內同步推出「下竹拾藝」系列課程，包含風吹藍染、玩印下竹、手捏陶築、日系禪繞畫等深度體驗。

戶外草地空間則自2月12日起連續3週末舉辦「下竹町老樹文創市集」，廣邀風城美食與手作品牌進駐，提供民眾假日藝遊好去處；另，餐廳預計今年春季後，由亞洲創意蔬食料理知名餐廳品牌「新築窟」進駐。

文化局說明，「下竹町-南大路日式警察宿舍」展覽館營業時間為每周二至周日10:00-18:00（每周一公休），試營運期間夜間（18:00-21:00）另有沉浸式實境劇本互動體驗（收費），關於參觀資訊及相關活動情報，歡迎民眾至粉絲專頁查詢（https://www.facebook.com/xiazhuting.exhibition.art），或撥打專線03-5623006。