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竹市客家主題圖書館6月完工　主打客家特色、傳統竹藝

▲新竹市長林智堅視查關東市場二樓(資料照)。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅視查關東市場二樓(資料照)。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市有13多萬的客家族群，佔全市人口3成，新竹市長林智堅今宣布，市府再獲客委會補助3780萬元，在三樓設置「客家主題圖書館」，將是竹市第八座圖書館，以書櫃形成客家合院格局，未來也將設客家主題藏書區，重現在地的客家語言、歷史、文化、習俗等，服務客家族群眾多的關東地區。全館今動工，預計今年6月完工。

林智堅表示，新竹市「關東市場」周邊為客家人聚落區，新竹市府向中央爭取超過5千萬經費推動「關東客家主題市場改造計畫」，將原來老舊傳統關東市場改造成複合式客家文化基地，首先在「關東市場」外觀，特別以玻璃帷幕融入客家紅磚建築特色。

林智堅說，市府也持續深化「關東市場」客家文化基地功能，在三樓特別設置「客家主題圖書館」，總樓地板面積約300 坪，未來藏書近一萬五千冊，硬體將融入傳統建築形式如合院、「框景」等，並運用傳統竹工藝等增添客家味。

文化局表示，「客家主題圖書館」將設有客家主題藏書區，期刊雜誌、親子閱讀、自修室等，提供不同族群與年齡層的閱讀服務；全棟各樓層結合客語指標導覽和RFID圖書管理系統、自助借書機等設備，未來將增加東區關東、金山里區域的閱讀空間，服務更多關東地區的一般民眾與學子。

另外，「關東市場」四樓也將設置「客家會館」，辦理各項主題展覽、親子活動及客語教學課程。未來在關東市場，1樓可採購各項客家特色食材，3樓可閱讀客語繪本，4樓可參觀客家主題展覽或參加客語教學課程。整座市場將成為客家族群日常生活採買、閱讀、學習的重要據點，並肩負起讓新一代共同認識新竹市、學習客家文化的任務。

新竹市府表示，為打造「閱讀城市」，市長林智堅上任以來積極增加竹市公共圖書館分館至7座，包含香山、鹽水、金山、南寮、動物園分館、青少年分館、龍山，以及現正進行中的關東分館，更於新竹市稅務局、新竹市文化局演藝廳及新竹市東區柴橋社區活動中心購置3座微型圖書館。

此外，本年度也大幅增加新竹市公共圖書館藏書，今年購書經費與購書量都翻倍成長，經費從790萬提升至1500萬，購書量由2萬增為5萬本，包含視聽資料、電子書、電子資料庫等各項資源，打造閱讀城市。

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