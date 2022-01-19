《新竹記譯》得獎名單公佈　國定古蹟東門城摘首獎

▲平面攝影類首獎為張文雄「東城門」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市文化局於110年舉辦「新竹記譯」影像徵集活動，廣邀各界攝影好手用鏡頭記錄城市故事，以照片或影片的方式呈現新竹市的美好。經過近一個半月的徵集，徵得照片92件、影片22件，最後由影像界知名評審委員選出前三名及佳作。市長林智堅表示，得獎作品透過鏡頭展現作者眼中的新竹，與觀者一同細數新竹的獨特之美，所有得獎作品將上傳至文化局「新竹市地方寶藏數位資料庫」網站（https://hccg.culture.tw/home/zh-tw），以全民書寫的方式充實地方知識庫，並提供各界欣賞。

林智堅表示，國家文化記憶庫自107年由文化部主導於各縣市推動，保存並再現土地與人民共同記憶，導入科技建構國家級文化平臺，促進民眾參與建構在地知識，作為文化創意經濟產業基礎元素，進而行銷臺灣原生文化與國際接軌。本市「新竹市地方寶藏數位資料庫」網站自開站以來，已蒐羅超過7,000筆資料，內容包含經典書籍、活動紀錄、調查研究、人物誌、藝術作品等，這次「新竹記譯」影像徵集活動更從市民的眼中出發，從細微處發現新竹市之美，每件作品都值得保存。

新竹市文化局長張馨之說明，新竹市擁有豐富的歷史資源與人文素養，為北台灣早期開發的古都之一，同時也是全國重要科技產業根據地，故新竹市有著人文與科技並行、歷史與進步共榮的豐富城市面貌。期望透過本活動，將不同的人、以不同角度捕捉城市瞬間，或透過短片拍攝紀錄城市豐富面貌，藉此鼓勵民眾書寫在地記憶故事，鼓勵民間由下而上自發性地建構地方文史資料庫。

文化局表示，平面攝影類首獎為張文雄「東城門」，第二名許嘉恩「不動如山」，第三名李坤育「除罪（心靈告解）」。「東城門」與「不動如山」競爭激烈，評委們非常熱烈討論這兩件作品的特色，而「除罪（心靈告解）」的特殊視角也讓評委們印象深刻。另外，動態影片類首獎為謝紫晴的「新竹城市色彩」，第二名童樂群「新竹禮讚—城市印象篇」，第三名洪宜楹「環境溝通」。「新竹城市色彩」與「新竹禮讚—城市印象篇」兩部作品主題為大家熟悉的新竹市大街小巷與大小事，而「環境溝通」則把鏡頭聚焦在新竹的風與沙，用風聲與沙丘勾勒出另一種新竹市樣貌。

文化局說明，此次活動的核心精神不是為了競賽，而是希望全民一起來說故事，由不同的人、不同視角、不同經驗，共同拼貼出一個時空裡的記憶。動態影片類首獎謝紫晴亦分享，自小於新竹長大，透過這次的拍攝，又重新回憶對新竹的點滴記憶，也希望能透過影片，讓大家能認識她眼中的新竹。

文化局指出，評委們對於此次作品質量予以高度肯定。平面攝影類評審委員、同時也是在地資深影像工作者許仁和表示，從這次作品中可以看到很多元的角度，把新竹市的不同樣貌都呈現出來。另一方面，動態影片類委員、在新竹耕耘十餘年的導演鄒立仁表示，本次徵件作品，無論是創意發想或在地構聯及品質表現上，都有獨特的觀點視角，足見新竹市在地的影像推廣的成果，期待爾后能徵集更多更廣的新竹影像。

文化局表示，感謝各界參與本活動並踴躍投稿，此次徵集所有得獎作品，都會上傳至「新竹市地方寶藏數位資料庫」網站（https://hccg.culture.tw/home/zh-tw），除了可提供各界欣賞之外，更重要的是，透過民間參與，可以一起豐富國家文化記憶庫內涵，持續鼓勵社區、地方文化館及學校等單位參與整合地方文史資料，鼓勵公眾書寫在地記憶故事。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導