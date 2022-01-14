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新竹市美術館「策展人培力計畫」　即日起受理線上徵件

▲《策展人培力計畫》歡迎藝術領域人才踴躍報名。

▲《策展人培力計畫》歡迎藝術領域人才踴躍報名。

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市文化基金會與台灣應用材料公司（後文簡稱台灣應材）首度於今年合作推動《策展人培力計畫》，本年度總策展議題「生存信仰」聚焦於近年人類在疫情肆虐之下改變了生存樣態，同時疫情也影響到全球各產業發展，藝術產業在此脈絡下生產結構發生了變化，各種不同的生存形式也在此時展開，生而為人又該如何詮釋並自處於後疫情時代。

本計畫分為兩階段進行，即日起至3月4日(五)進行第一階段評選，為公開徵件階段，第二階段評選為策展工作坊與策展提案評選，經最終評選出的一組策展提案將提供新臺幣65萬元(含稅)為限補助策展執行，並將於今年9至11月於新竹市美術館進行展出，歡迎對於策展職涯有興趣的藝術領域人才踴躍報名。

新竹市美術館近年來成為新竹重要當代藝術展覽館舍，其建物本身是「新竹市役所」市定古蹟，2007年以「新竹市美術館暨開拓館」為名開放使用，直至2016年導入策展概念，轉型成為當代藝術展覽空間，才正式更名為「新竹市美術館」。美術館每年展出3至4檔展覽，提供藝文資源、及藝術工作者與民眾之間的交流平台，轉型迄今觀展人次也突破52萬人次，如今新竹市美術館已逐漸培養出當代藝術的觀眾群，並透過專業策展及各類型館校合作，逐步邁向當代藝術專業場館的進程。

應用材料公司(Applied Materials, Inc.)為世界最大半導體及顯示器設備領導廠商，名列全球前五百大公司之一，榮獲多項殊榮及客戶肯定。台灣應材為應材在台子公司，除了企業本身的卓越表現之外，也常年致力於關懷本地社區，二十年來透過多項文藝活動，長期承諾及支持社區文化與藝術的發展。

新竹市文化基金會董事長林智堅表示，新竹市長期辦理各項文化、藝術、節慶等推廣活動等，透過各類專業性藝文交流，提昇市民之國際觀，充實民眾的生活品味。基金會於2021年五月完成第11屆董監事改選，延攬新竹在地產、官、學界多位重量級人物，期盼透過基金會極具專業度又在地深耕的董監事，讓藝文推廣有更多創新合作，強化藝術界與企業媒合，使新竹市藝文場館有更創新的營運模式，將新竹藝術文化帶入新的高度。

新竹市文化基金會執行長、新竹市文化局長張馨之表示，今年台灣應材與新竹市文化基金會合作推動策展人培力計畫，雙方期盼能透過計畫培育策展人才，在計畫中邀集國內知名策展人擔任策展工作坊講師，並提供新竹市美術館作為培力計畫最終實踐場域，協同新竹市美術館推廣當代藝術的核心價值，推動藝術工作者與民眾之間的交流，同時藉由展覽共創過程培育藝術策展領域專業人才，助於在地藝文持續發展，也提升在地藝術跨領域專業能量。

《2022台灣應用材料x新竹市美術館 策展人培力計畫》即日起至3月4日(五)進行公開徵件，期間也將舉辦推廣活動，徵件報名資訊及更多活動內容請上「新竹市文化局」官網(https://reurl.cc/Y9jM2o)與Facebook粉絲專頁查詢，詳情請洽1999市民服務專線或撥打03-5337980專線。

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