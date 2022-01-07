「新竹市影像博物館─或者光盒子」試營運中　1月底開麥拉

▲重新開幕的影像博物館以「或者光盒子」為主題。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

在89歲老戲院看文青電影！新竹市長林智堅今宣布，新竹市影像博物館找來在地藝文團體鴻梅文創進駐，現正試營運中，本月底將舉辦開幕，將放映經典修復、影展片、獲國際影展得獎肯定紀錄片等類型電影，想看院線藝文片的文青迷不用往台北跑。另外，全館增設電影書店、影博館歷史常設展，現已對外開放，未來二樓還有「光盒子BISTRO」餐廳，將串聯影院和書店的活動企劃，推出向經典電影致敬的套餐。

林智堅表示，新竹市影像博物館為全台首座有冷卻設備歐化劇場，自1933年成立以來，無論日治時期、光復後都陪伴著無數民眾。新竹市府攜手鴻梅文創，將影博館服務全面升級，打造出新舊時代交融的複合式型態影院，以舒適的影廳、書店、餐廳提供影迷們「電影」五感體驗。

文化局長張馨之說明，影博館將串聯策展、觀影、選書、飲食等，增添影博館服務，近200個座位的影廳將以國際影展得獎的紀錄片、藝術電影、院線熱片為放映主力，並與各影展等合作，舉辦導演映後座談等活動，歡迎民眾一起來體驗不一樣的影像博物館。

一樓有「光盒子書店」，依照全球的電影產業地域與文化歷史詳細分類、打造選書獨特且豐富的「電影書牆」。常設展「電影‧有樂櫃」則展示影博館世與今生從日治時期的「有樂館」、光復後的「國民戲院」、如今影像博物館的輝煌歷史，並展示珍貴的影像相關典藏文物。

二樓的「光盒子BISTRO」將提供精緻餐點等，並可串聯影院和書店的活動企劃，推出期間限定，向經典電影致敬的套餐。

文化局表示，重新開幕的影像博物館以「或者光盒子」為主題，營業時間為每周二至周日，下午1:00-晚間21:30，每周一公休，全票220元，兒童票（2至12歲）150元，敬老票（65歲或持有身障手冊者）110元，試營運期間，全票票價優惠180元，歡迎民眾至新竹市影像博物館-或者光盒子粉絲頁：https://www.facebook.com/OrLightbox ，尋找放映時刻表，相關資訊也可洽詢專線03-5285840。