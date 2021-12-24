《新竹生活》12月號出刊　一起「悅」讀城市

▲本期報導新竹市內多所學校校內設置之社區共讀站與閱讀推廣計畫。（圖／新竹市政府提供)

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市《新竹生活》雙月刊12月號即日起推出，本期封面故事「悅讀城市：裝備知識迎向挑戰」，不僅報導新竹新開幕的龍山圖書分館，也帶領民眾搶先了解新圖書總館的設計規劃，更盤點各個特色分館與社區共讀站，邀請大朋友、小朋友善用城市各式圖書資源，持續吸收新知豐富生活。跟著本期《新竹生活》一起開卷有益吧！

新竹市長林智堅表示，本期雙月刋深入淺出地報導與民眾日常密不可分的圖書館資源，包含未來將位於東大路上的總圖書館、各具特色的圖書分館、將軍村開放圖書資訊園區等據點，這些圖書空間串起了新竹的圖書館系統，成為市民們獲取多元知識的基地。而隨著圖書館舉辦的各式藝文活動，包含新竹市閱讀節、說故事人員培訓等活動，不斷加溫引動城市中的閱讀風氣。刊物也以專題報導位於廣州街甫開放的「新竹少年刑務所演武場」，透過建築空間訴說新竹的獄政歷史記憶，閱讀城市的紋理，開闊讀者視野。

文化局長張馨之指出，本期刊物採訪竹塹地理學大師韋煙灶老師，邀請他分享長年在新竹地區的研究成果。韋老師透過田野調查與大數據分析等方式，將許多艱深的人文地理學知識化為淺顯易懂的文章傳播給莘莘學子，讓在地讀者對家鄉歷史能有更宏觀的認識。創意提案則緊扣本期「閱讀」主題，邀請新竹市文創手作協會鹽巴老師分享法式手工書的製作方法；跨界報導應景地報導新竹地區從過去代工聖誕燈泡，到近年來出身新竹的品牌躋身全球玻璃雪景球製造業龍頭的種種流變。

《新竹生活》雙月刊總共發行5000本，民眾可以在新竹市各藝文場館、市政府、文化局、圖書館群、新竹車站、新竹高鐵站及主要飯店等90餘處免費取得《新竹生活》；另也歡迎民眾利用手機平板電腦瀏覽月刊電子書，享受即時的閱讀體驗（https://reurl.cc/ZjDWDW）。上述詳情請洽1999 市民服務專線或撥打03-5314361文化局專線。