竹山7號道路遭糾正　林明溱怒控「地方如何做事」

記者高堂堯／南投報導

南投竹山鎮公所開闢延宕數十年的7號道路，經監察院受理地主陳情調查後，通過對南投縣政府、竹山鎮公所和內政部營建署提出糾正；南投縣長林明溱今表示，鎮公所依計畫合法開路並無錯誤，監察院回應民眾陳情卻造成地方官員施政難為，也喊話監院不該為「某個機構」做糾正，似乎意指與宜蘭縣長林姿妙同樣遭政治追殺。

▲竹山鎮七號道路開引發拆屋迫遷爭議，遭監院糾正。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝）

竹山七號道路為竹山鎮都市計畫區道路，路線沿著流經竹山市區的街仔尾溪發展，北起竹山路、南迄大智路，總長1.11公里、路寬12米，相關細節在民國62年已隨竹山都市計畫發布實施，至80年間也發放補償金、完成徵收，先開闢了竹山國中旁頂林路東一巷的314公尺，但其他796米卻因將拆除既定路線上的逾百戶民宅、導致眾多弱勢民眾無家可歸而爭議不斷，延遲超過30年都未開闢。

而當地居民長年來不斷訴求反對拆屋迫遷、路線變更、保留家園，縣府和歷任多位鎮長也都擱置本案，並未繼續動工；但現任竹山鎮長陳東睦於2018年底當選就任後，轉為積極處理，導致前年12月有近800人聯署陳情書，七號道路相關爭議再度被搬上檯面。

▲南投縣長林明溱回應竹山鎮七號道路遭監委糾正案。（圖／記者高堂堯攝）

監委施錦芳、趙永清指出，竹山鎮公所辦理7號道路工程須拆除101棟建物，卻在未取得用地民眾共識之下，即向營建署申請補助，營建署也沒有仔細查核就核發補助，因此通過糾正縣府、公所和營建署3單位。

林明溱指出，縣府當年有向中央爭取到竹山鎮7號道路開發案的經費，但執行開闢時遇到徵收土地、地主反對等種種困難，導致無法進行，也將4000多萬元經費交還營建署；而竹山鎮長陳東睦「比縣長有魄力」，又重新去爭取獲得營建署補助，目前道路已開闢一半卻被監察院糾正、又無法繼續施工，縣府並非執行單位，可說是被牽連。

林明溱表示，竹山鎮公所依照道路計畫來執行工程並沒有錯，但因為道路開發造成民眾生活空間被剝奪，反對的地主向監院聲請調查，造成縣府甚至補助經費的營建署都被糾正，監院回應地方民情的作為卻造成地方政府施政窒礙，「我們也感到很為難，動不動就要糾正，你叫地方政府以後怎麼做事？」但他也呼籲竹山鎮公所要好好思考如何收尾。

外界質疑監委糾正是辦藍不辦綠，現場媒體提問是否有被「政治追殺」的感覺，林明溱回應，應該就事論事，「只是最近剛好宜蘭縣被政治追殺，大家會聯想到這樣的事情。」他認為即使監察院是接受人民陳情才做調查，仍應該去做整體的判斷，不是為某個機構來做糾正。