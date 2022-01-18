監察院出手查張麗善胞弟　朱立倫：政治辦案、雙重標準

▲朱立倫。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

監察院派3位監委到雲林縣政府，調查雲林縣長張麗善弟弟張啟盟涉違法濫墾及占用國有地案。張麗善批評，這是政治鬥爭，抹黑指控，監察院淪為政治惡鬥工具。對此，國民黨主席朱立倫18日批評，這是政治辦案、雙重標準。

朱立倫18日上午前往嘉義朴子配天宮參拜，針對監察院出手查張家一事，他回應，對於檢、警、調、聯，還有監察機關的作為，因為是獨立機關，予以尊重，但台灣不能有選擇性辦案，更不能有雙重標準，不管是張麗善縣長或其他縣市長，這些一定要秉公處理、嚴格地來遵循相關的法律。

朱立倫指出，監察院相關作為是否有過度、渲染，或是時機點的選擇，民眾都看得很清楚，這也是大家對於台灣常常是變成「政治辦案」或者是「政治調查」，或特定目的、雙重標準，大家感到最疑惑的、也最不滿的，應該要用一致標準，避免政治考量和特定政黨的針對性。

張啟盟被控侵占國有地及以「咖發咖啡園」名義濫墾，雲林縣府已依「未依核定計畫施作簡易水土保持」開罰18萬元，雲林地檢署上月依違反水土保持法起訴張啟盟，全案由雲林地方法院審理中。張麗善強調，監察院一次派3位監委調查，這是政治鬥爭，縣府立場是只要違規就開罰，雲林縣府該做都做了，天子犯法與庶民同罪，一切依法行政，縣府支持也配合檢調單位偵辦，如有不法，從嚴、從速辦理。