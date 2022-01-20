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女友留鄉照顧單親母　F16V殉職飛官父悲請政府照顧「無緣媳婦」

▲南投縣長林明溱（中）慰問殉職飛官陳奕的父親（左）。（圖／記者高堂堯攝）

▲南投縣長林明溱（右二）慰問殉職飛官陳奕的父親（左二）。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

南投出身的空軍F16V飛官陳奕於飛行訓練時殉職，縣長林明溱今天上午赴陳家慰問，雖然國軍目前還在打撈陳奕遺體、後事尚未辦完，但痛失獨子的陳奕父親不但沒為自家多做要求，反而急切拜託林明溱關心已與亡子論及婚嫁的女友，協助在教育界服務的「無緣媳婦」走出悲痛、繼續發揮所長，令人心疼。

林明溱今天上午偕立委許淑華一起前往名間鄉東湖村的陳奕老家探望，除致贈陳父慰問金，也關心陳奕後事及未來景況；陳父表示，陳奕是他唯一的兒子，目前後事及公祭均由軍方處理，家屬近日多在嘉義空軍基地忙碌。

▲殉職飛官陳奕（左）與女友（左二）出席親友婚禮，合影留念。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲殉職飛官陳奕（左）與女友（左二）出席親友婚禮，合影留念。（圖／記者高堂堯翻攝）

林明溱也指著客廳茶几上陳奕和友人的合照詢問：「今年才28歲、這麼年輕就先走了，實在讓人不捨。」陳父親也指著照片說，陳奕身邊笑容甜甜的女孩就是他「無緣的媳婦」，2人已論及婚嫁，出身水里鄉的女方在學校擔任代理老師、為照顧單親的母親而留在家鄉工作，因此特別拜託縣長多關心協助。

▲南投縣長林明溱（右二）致贈陳奕的父親（左二）慰問金。（圖／記者高堂堯攝）

▲南投縣長林明溱（右二）致贈陳奕的父親（左二）慰問金。（圖／記者高堂堯攝）

林明溱指出，南投子弟陳奕是優秀的空軍飛官，這次訓練遭遇意外失事發生原因雖仍需調查，但他一定要為所有國軍弟兄發聲，呼籲中央重視戰機等保國衛民的軍事重要設備；許淑華也說，陳爸爸沒先為自家發聲，反而關切「無緣媳婦」，如此重感情的反應令人動容，更希望中央政府未來不要在發生類似難以彌補的憾事之後，只能用「從優從寬從速」核發撫恤金來善後，而是要從飛機設備的採購，及人員訓練等各方面真正落實加強。

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